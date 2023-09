Crédit Agricole Assurances fait évoluer sa direction générale

Clément Michaud, 49 ans, est nommé directeur des assurances collectives de Crédit Agricole Assurances et directeur général de Crédit Agricole Assurances Retraite. Il occupait depuis 2017 le poste de directeur financier de l’assureur. Gaël Amblard, 53 ans, devient directeur général adjoint de Pacifica, et intègre à ce titre le comité exécutif de Crédit Agricole Assurances. Gaël Amblard était le directeur adjoint depuis 2020 de la Caisse régionale Loire Haute-Loire.

Clément Michaud commence sa carrière en 2000 chez Gemini Consulting dans les domaines de la banque et des télécoms, puis au Boston Consulting Group pour des missions de conseil en stratégie, organisation et finances. En 2007, Clément Michaud intègre Axa au poste d’auditeur stratégique. En 2010, il est nommé directeur des finances de la ligne assurance dommages du groupe Axa puis s’occupe d’Axa Pologne en 2013 comme directeur des finances et comme directeur général par intérim en 2016. Clément Michaud est membre du Comité exécutif de Crédit Agricole Assurances.

Gaël Amblard a réalisé sa carrière à Crédit Agricole Assurances, aux caisses régionales de Haute Normandie et de Normandie Seine dans l’animation commerciale, le marché des particuliers et l’immobilier. En 2013, il rejoint la Caisse régionale des Savoie en tant que directeur des entreprises et de l’international.