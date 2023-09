CPPIB nomme Manroop Jhooty chef de la gestion de fonds globale

John Graham, président et chef de la direction de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC, CPPIB en anglais), a annoncé la nomination de Manroop Jhooty à titre de directeur général principal et de chef, Gestion de fonds globale. Il entre en poste immédiatement.

Dans le cadre de ses fonctions, Manroop Jhooty sera responsable du service de gestion de fonds globale, où il dirigera le portefeuille d’équilibrage et de financement, qui est investi dans des titres mondiaux cotés en bourse, ainsi que la gestion de bilan, le positionnement tactique, la négociation et la conception de portefeuille.

Il est entré au service de CPPIB en 2019. Il a depuis occupé des postes de direction de plus en plus importants, notamment celui de directeur général, chef, Gestion de l’exposition, de l’effet de levier et des liquidités. Il possède de l’expérience dans la direction d’initiatives dans l’ensemble de la caisse, comme la formation d’une équipe pour évaluer les risques et préparer l’organisation à des défis mondiaux ou financiers importants. Avant de se joindre à l’équipe du fonds de pension, il a occupé divers postes liés à la négociation de titres à revenu fixe et de titres de créance pour le compte de Bank of America Merrill Lynch. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McMaster et d’une maîtrise de la London School of Economics.

Au 30 juin 2023, la caisse totalisait 575 milliards de dollars canadiens d’actifs, soit 400 milliards d’euros.

