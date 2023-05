Covéa lance sa fondation d’entreprise

Nouvel élan de philanthropie chez les assureurs. Covéa annonce le lancement de sa fondation d’entreprise, la Fondation Covéa, pour l’Inclusion Sociale et Humaine. Elle bénéficiera d’une dotation de 4 millions d’euros par an du groupe.

L’action de la Fondation Covéa se portera sur 3 enjeux sociétaux : l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toute forme de violence et de discrimination à l’encontre des femmes ; l’inclusion des personnes en situation de handicap et l’inclusion des victimes de discrimination sociale ou en situation de vulnérabilité ; les initiatives qui permettent la diffusion et la transmission des savoirs et de la culture à ceux qui n’y ont pas accès et les programmes de recherche destinés à prévenir ou atténuer les facteurs d’exclusion.

La Fondation Covéa est présidée depuis le 7 mars 2023 par Laurent Tollié, le directeur général délégué du groupe Covéa. La vice-présidence est assurée par Aude Messin, directrice transformation finance et durabilité du groupe. Le directeur des affaires publiques de Covéa Stéphane Cossé a pour sa part été nommé délégué général de la fondation.

« La Fondation Covéa s’inscrit dans la continuité des projets de mécénat du Groupe », précise Laurent Tollié.

Le conseil d’administration est composé de 15 membres : un collège de représentants des entreprises fondatrices, Maaf, MMA et GMF (9 membres), un collège de 5 personnalités qualifiées et un représentant des personnels. Il détermine les orientations stratégiques de l’activité de la fondation, veille à leur mise en oeuvre et valide l’ensemble des projets soutenus.