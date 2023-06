Comment Malakoff Humanis a pris en main sa politique ISR

Le groupe Malakoff est passé d’une gestion quasi-intégralement internalisée à une gestion externalisée depuis la cession de sa filiale de gestion MHG à Sienna gestion en 2021. «Cela a provoqué le besoin de réfléchir de nouveau à la politique ISR et de changer, a expliqué Aurélie Baudhuin, directrice ISR chez Malakoff Humanis, à l’occasion du Forum ESG et Impact investing organisé par L’Agefi ce 22 juin. L’assureur mutualiste avait en effet adossé sa politique ISR sur sa société de gestion maison, mais celle-ci cédée, il a été fait le choix de remonter la politique ISR au niveau de l’asset owner pour ensuite la décliner auprès des différents gérants, a expliqué Aurélie Baudhin.

Cette dernière est arrivée chez Malakoff Humanis il y a sept mois à l’occasion de la création de cette fonction. Malakoff Humanis délègue sa gestion à Sienna mais aussi LBPAM, Ostrum et d’autres gestionnaires.

Quatre grandes thématiques ont été prises par le groupe en matière d’ESG: climat et biodiversité sur la partie environnement, parité et handicap sur la partie sociale - avec mise en place de nouveaux indicateurs.

Le groupe compte pouvoir décliner ces choix de manière opérationnelle de trois façons. La première est de pouvoir désinvestir des éléments les plus controversés, la seconde de réorienter une partie des investissements vers de l’impact et de la contribution positive, et enfin d’avoir des indicateurs transversaux avec l’idée d’améliorer globalement les performances extra-financières sur tous les investissements.

Socle commun d’indicateurs ESG

Dans une telle organisation, Malakoff Humanis a été confronté à une difficulté propre à tout le secteur: celle du traitement des données transmises par les sociétés de gestion, complètement différentes les unes des autres, a expliqué Aurélie Baudhuin. «C’est compliqué d’avoir une vision à la fois transversale dans la définition stratégique de la politique ISR et également le reporting qui nécessite d’agréger les données».

Le groupe a donc pris des fournisseurs de données directement et a demandé aux différents gérants d’avoir un socle commun d’indicateurs, que Malakoff Humanis utilise pour tous les investissements similaires en termes de classes d’actifs ou de catégorie.

L’assureur est par exemple en train de développer son propre tableau de bord sur le climat avec ses gérants dans le cadre de son engagement visant à réduire de moitié ses émissions de Co2 d’ici 2030. «Il nous faut une trame commune dans ce cadre», a précisé la responsable ISR venue de chez Meeschaert où elle occupait le même poste. Sans ce socle commun, les résultats de calcul peuvent fortement diverger d’un fournisseur de données à l’autre. Elle indique ainsi que le groupe s'était prêté à l’exercice du calcul de la trajectoire de température de son portefeuille dans le passé et que d’un fournisseur à l’autre, le résultat pouvait varier d’un degré!