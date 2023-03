Climat : une trentaine d’investisseurs met la pression sur les banques européennes

Une trentaine de gérants et investisseurs institutionnels (dont Candriam, La Française Asset Management, Brunel Pension Partnership,Akademiker Pension) réunis autour de l’association ShareAction ont envoyé des lettres aux cinq des plus grandes banques européennes (Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank et Société Générale) leur demandant de cesser d’ici à la fin de l’année le financement de nouveaux champs pétroliers et gaziers, pour ne pas compromettre la transition énergétique. «Cette lettre, soutenue par les investisseurs, devrait servir d’électrochoc aux banques qui ont pris des engagements de neutralité carbone. Elles doivent cesser les financements directs aux nouveaux projets fossiles mais aussi regarder du côté des entreprises qui permettent ces projets d’exploration et développement. Les financements directs ne sont que la partie immergée de l’iceberg», affirme Jeanne Martin, responsable des banques chez ShareAction. «Les investisseurs avertissent ces banques qu’elles seront confrontées à une pression de plus en plus forte si elles n’agissent pas rapidement pour inverser leur financement des nouveaux champs de pétrole et de gaz », ajoute Jeanne Martin de ShareAction. Le groupe HSBC fait également partie des principaux bailleurs de fonds européens visés, mais ShareAction retient que le groupe bancaire britannique s’est engagé en décembre 2022 à cesser de financer directement les nouveaux champs pétroliers et gaziers. BNP Paribas a annoncé de nouveaux objectifs en janvier. La banque s’engage à baisser de 80% son encours de financement à la production de pétrole et de 30% celui à la production de gaz à l’horizon 2030. Crédit Agricole a dit avoir déjà mis fin au financement de nouveaux projets d’extraction pétrolière et présenté un plan pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Société Générale a refusé de commenter, mais un porte-parole a déclaré que la banque évaluerait la lettre. La banque compte réduire son exposition à la production de pétrole et de gaz d’ici à 2025. La banque allemande Deutsche Bank a déclaré avoir «considérablement réduit» son engagement dans les secteurs à forte intensité de carbone depuis 2016.