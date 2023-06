CDC Habitat et Apicil créent un fonds immobilier à impact

CDC Habitat, à travers sa société de gestion Ampere Gestion, s’associe au groupe de protection sociale Apicil pour créer un fonds immobilier à impact social, environnemental et sociétal. Eco Résid doit permettre d’améliorer l’accessibilité au logement dans les territoires les plus tendus. Les clients d’Apicil pourront accéder à ce fonds immobilier (SCI) dans le cadre de l’assurance-vie et l’épargne-retraite.

Eco Resid profite déjà d’un portefeuille de près de 200 logements visant à offrir des solutions de logements variés (résidences étudiantes, logements intermédiaires et libres, résidences seniors et coliving), « répondant aux meilleurs critères de performance énergétique et environnementale ». Le fonds sera classé Article 9 au titre du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Ainsi, il vise à développer un parc résidentiel abordable (intermédiaire et libre) et géré (résidence senior, étudiante et coliving) en zones tendues en France, et à améliorer et aligner la performance énergétique de son parc immobilier.