Bpifrance se met sur les rails d’Alstom avec Lac1

La banque publique française rejoint un autre grand investisseur institutionnel au capital d’Alstom. Bpifrance a annoncé le septième investissement du fonds Lac1 au capital du spécialiste de la mobilité ferroviaire français Alstom, et a franchi le seuil de 5% de son capital avec une mise de plus de 500 millions d’euros. Elle intervient avec son fonds abondé par de grands institutionnels Lac1, doté de 5,2 milliards d’euros, dont une ligne d’un milliard d’euros de dette. Bpifrance rejoint au capital la Caisse de dépôt et placement du Québec, entrée en 2020 à la faveur du rapprochement entre Alstom et Bombardier. Elle détient actuellement 17,5% du capital. L’investisseur canadien avait converti son investissement dans Bombardier Transport en actions d’Alstom et y a ajouté un investissement additionnel dans Alstom de 700 millions d’euros. Le montant total de l’investissement atteignait environ 2,7 milliards d’euros. Elle avait alors annoncé acquérir les actions Alstom à un prix unitaire de 44,4 euros. Le cours d’Alstom a atteint un point bas fin septembre 2022 à environ 16 euros par action, et remonte depuis avec un cours actuel autour de 27 euros. «Nous sommes convaincus que le Groupe présente des perspectives de croissance visibles et significatives et qu’il poursuivra la bonne exécution de sa stratégie tout en affirmant son fort engagement en faveur du développement des solutions de mobilité durable», a déclaré le directeur général de Bpifrance Nicolas Dufourcq dans un communiqué. Alstom affiche un chiffre d’affaires de 15,5 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2022 et dispose d’un carnet de commandes de plus de 81 milliards d’euros. Vers un second millésime Bpifrance avait annoncé en septembre 2022 ramasser des titres de deux cibles de grandes entreprises françaises cotées à Paris, qui se sont révélées être Elis, avec une participation annoncée en janvier 2023, et Alstom. Elles viennent compléter le portefeuille déjà garni de parts minoritaires au capital d’EssilorLuxottica (900 millions d’euros), Arkema (700 millions), Spie (300 millions), Seb (300 millions) et Exclusive Networks (150 millions). La banque publique a déjà annoncé prévoir la levée d’un second millésime de ce fonds «patriotique», qui a pour but de soutenir les grandes entreprises françaises avec un actionnariat de long terme.