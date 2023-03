Biodiversité : Abeille Assurances adopte des premières exclusions de portefeuille

Abeille Assurances adopte une politique en faveur de la biodiversité alors que se déroule la COP15 à Montréal. L’assureur veut s’aligner sur les objectifs internationaux de lutte contre l’érosion de la biodiversité. La gouvernance du groupe évolue au sein d’Aéma (Abeille, Aésio, Macif, Ofi Invest). Un groupe de travail biodiversité réunit les représentants des équipes de gestion et des directions des différents affiliés d’Aéma groupe (investissements, responsabilité sociétale d’entreprise et risques) et se réunit à une fréquence hebdomadaire. Le groupe de travail rend compte de ses avancées à un comité ISR (directions de la RSE, des risques et des investissements de chacune des entités). La stratégie d’investissement d’Abeille Assurances va prendre en compte des facteurs de perte de biodiversité dans son analyse des risques ESG. «Abeille Assurances a pour ambition de comprendre, mesurer et publier l’empreinte et la dépendance de ses investissements sur la biodiversité et les services écosystémiques», indique le groupe. Les équipes de recherche de la société de gestion, OFI Invest, vont travailler sur les métriques. «La mesure de nos impacts et l’alignement de nos activités aux objectifs internationaux de préservation de la biodiversité sont des tâches ardues et expérimentales car les données robustes et normées sur la biodiversité manquent et les méthodologies d’alignement sont en cours de développement. Notre approche est donc largement qualitative en phase initiale», déclare Jean-François Coppenolle, directeur des investissements Climat et ESG Abeille Assurances. L’assureur travaille avec les instances de place, «Finance For Biodiversity Foundation» et «Finance for Tomorrow» pour avancer sur les méthodologies de mesure et d’alignement. Exclusions et dialogue actionnarial Pour réduire ses impacts négatifs, Abeille Assurances s’engage à mettre en place des filtres exclusions. En cohérence avec la Macif, des premières exclusions sur l’huile de palme s’appliqueront à son portefeuille d’investissement à compter du 1er janvier 2023, pour lutter contre la déforestation. L’ensemble de la chaîne de valeurs (producteurs, raffineurs, négociants, distributeurs) est prise en compte. Les analystes d’OFI Invest s’appuieront notamment sur la base de données CDP (Carbon Disclosure Project) Forest, La la base de données ZSL SPOTT et les données de l’ONG Forest 500. Une démarche d’engagement actionnarial sera menée auprès des entreprises dont les activités sont liées aux achats de produits contenant de l’huile de palme (négociants, acteurs de l’industrie agroalimentaire, etc.). La stratégie d’engagement s’appliquera également aux fonds des sociétés de gestion externes. Abeille Assurances requiert «qu’elles définissent une politique d’investissement relative à la biodiversité incluant une approche liée à l’huile de palme. A compter de 2025, Abeille Assurances prendra la décision de continuer, ou non, la relation avec ces sociétés de gestion externes, en fonction du niveau d’exhaustivité des politiques publiées par celles-ci». D’autres activités causant la déforestation (culture du soja et élevage de bœuf par exemple) ou de la perte de biodiversité viendront s’ajouter aux stratégies d’engagement et aux filtres d’exclusion, «dans un second temps, lorsque les données nécessaires à leur mise en place seront disponibles», indique Abeille Assurances. Plus généralement,pour les entreprises en portefeuille dont les impacts sur les écosystèmes sont considérés comme majeurs ou sujettes à des controverses (base de données de RepRisk), un dialogue actionnarial sera conduit pendant deux ans par Ofi Invest. Une évaluation des résultats de l’engagement sera effectuée en 2025. «A cette date, les émetteurs ayant refusé de coopérer avec Ofi Invest Asset Management ou n’ayant pu démontrer l’effectivité de leur démarche de préservation de la biodiversité seront exclus de l’univers d’investissement des entités», déclare Abeille Assurances. D’autres domaines seront couverts. Face à la perte de biodiversité marine, l’investisseur manque de données mais va commencer par identifier les risques et les secteurs qui menacent la faune et la flore. L’artificialisation des sols et l’utilisation des pesticides font également partie des sujets d’attention. Abeille Assurances s’engage aussi à réaliser des investissements «afin d’agir contre les pertes actuelles et futures de biodiversité et de favoriser la restauration écosystémique». Un premier investissement de 15 millions d’euros est apporté au fonds Blue Ocean de Swen Capital Partners, qui investit dans des sociétés développant des technologies pour préserver les océans.