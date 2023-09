AustralianSuper investit 1,5 milliard d’euros dans Vantage Data Centers

Le fonds de pension AustralianSuper (300 milliards de dollars d’actifs sous gestion) acquiert une participation minoritaire pour 1,5 milliard d’euros dans Vantage Data Centers, Europe, Moyen-Orient et Afrique, un fournisseur mondial de data-centers de très grande échelle (hyperscale). L’entreprise est détenue par DigitalBridge (70 milliards de dollars d’actifs), un gérant racheté en 2019 par Colony Capital qui a adopté son nom en 2021. Colony Capital, société d’investissement spécialisée dans les bureaux et les hôtels de luxe, a fait des investissements dans les data-centers et du digital son nouvel axe de développement.

Pour AustralianSuper, il s’agit du premier investissement dans des data-centers alors qu’il investit à hauteur de 24 milliards d’euros dans les infrastructures. « La plateforme Vantage EMEA va compléter nos investissements actuels dans les infrastructures digitales. Cette acquisition représente une étape importante pour le fonds de pension alors que nous développons nos actifs d’infrastructures en Europe », déclare Nik Kemp, responsable infrastructure du fonds de pension. Cette exposition dans les data-centers donne au fonds de pension « un accès à un marché attractif avec d’importantes perspectives de croissance », souligne un communiqué. Le fonds de pension compte investir à long terme dans l’entreprise pour soutenir sa croissance.

Vantage a fait son entrée sur le marché EMEA en février 2020 en s’installant à Francfort, Berlin, Milan, Varsovie, Johannesburg, Zurich, Cardiff, et récemment à Londres. Il compte 12 data-centers dans ces régions.