Après Axa, BPCE entre à son tour au capital de l’agence de notation Scope

Le groupe BPCE a annoncé mardi avoir pris une participation dans Scope Group,un fournisseur de notes de crédit, d’analyses extra-financières (ESG) et de recherches de fonds. «Le groupe BPCE souhaite soutenir une initiative européenne sur le marché de la notation dominé jusqu’à présent par les grandes agences anglo-saxonnes», explique la banque dans un communiqué. L’investissement de BPCE fait suite à l’investissement d’Axa dans ce même groupe l’an dernier. «La force de l’actionnariat français de Scope reflète également l’importance croissante du marché français pour Scope», déclare le groupe de notation dans un communiqué distinct. Outre BPCE et Axa, Scope a comme actionnaires B&C Beteiligungsmanagement, Foyer, HDI/Talanx, Signal Iduna, SV SparkassenVersicherung, Swiss Mobiliar, ou la plus grande fondation allemande RAG-Stiftung. Ses actionnaires phares restent Florian Schoeller et Stefan Quandt (Aqton). Scope est une agence d’origine allemande qui exerce son activité dans toute l’Europe et compte environ 300 salariés. Elle dispose d’un agrément de l’autorité européenne des marchés financiers (Esma) et de l’autorité de supervision financière suisse (Finma).