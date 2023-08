AP7 a gagné 17,7% au premier semestre, poussé par les valeurs technologiques

Il doit battre les fonds privés proposés dans le système de pension premium suédois. Mission accomplie une nouvelle fois pour le fonds de pension AP7 avec un rendement de 17,7% sur le premier semestre de 2023. Le fonds public choisi par plus de 5 millions de suédois a pour mission d’offrir un rendement au moins aussi bon que la moyenne des fonds privés dans le système de pensions national.

AP7 est composé de deux poches, AP7 Aktiefond et AP7 Räntefond qui se complètent en termes de niveau de risque et donc de rendement. Le premier a atteint un rendement de 19,6% sur les six premiers mois de l’année, principalement grâce au rétablissement des entreprises technologiques américaines après une année 2022 sous pression.

Sur le marché obligataire, de nombreux fonds de produits à taux fixes ont été entravés par la montée continue des taux sur le premier semestre. Le Räntefond investit dans des produits obligataires à taux fixes émis en couronne suédoise avec une duration relativement courte. Le fonds a donc présenté un rendement de 0,5%. La part d’obligations vertes a par ailleurs augmenté depuis le début de 2023, passant d’un peu plus de 10% à environ 19% à la fin de la période.

A lire aussi:

Nouveau mandat

Au début de l’année, AP7 a vu son mandat s’élargir : le fonds peut désormais investir jusqu’à 20% de l’Aktiefond dans des actifs non cotés. Un premier investissement marquant a été réalisé durant les six premiers mois de 2023 dans un projet de développement urbain à Stockholm porté par le développeur AMF Fastigheter.

A la fin de 2022, AP7 Aktiefond disposait de 977,5 milliards de couronnes (82,5 milliards d’euros) d’actifs, et AP7 Räntefond 91 milliards. AP7 présente un historique de performance moyenne de 15% par an sur les 10 dernières années, et de 13,8% depuis son lancement en 2010.

A lire aussi: