Allianz se fixe de nouveaux objectifs 2030 de décarbonation de ses investissements

L’assureur Allianz remonte d’un cran ses ambitions de décarbonation. Il vient de publier son plan de transition vers la neutralité carbone qui présente ses objectifs, à la fois opérationnels et d’investissement.

Pour la partie investissements pour compte propre, il annonce avoir déjà atteint les objectifs qu’il s’était fixé en 2021 pour 2025 concernant initialement le portefeuille d’actions cotées, les obligations d’entreprises et l’immobilier. La réduction absolue des émissions par rapport à l’année de référence 2019 a déjà été atteinte à la fin de 2022 pour les actions et les obligations avec une réduction de 35% contre 25% prévus. Le gros de la réduction, soit 26%, provient de réallocations, surtout de transferts intra-secteurs vers des sociétés moins émettrices. 3% proviennent d’un changement du dénominateur dans la méthode de calcul de l’empreinte, en accord avec les nouveaux standards en cours d’implémentation, et 6% de la baisse des émissions réalisées par les sociétés en portefeuille.

A lire aussi:

Nouvelles cibles de réduction

Les nouveaux objectifs ont été élaborés à partir du protocole créé par la Net Zero Asset Owner Alliance, dont Allianz est un des membres fondateurs et qu’il préside. Pour le portefeuille d’entreprises qui pèse 47% du portefeuille d’investissements propriétaires de 707 milliards d’euros, le nouvel objectif est désormais de réduire les émissions de 50% par rapport à celles de 2019. Pour les actions et les obligations cotées, il s’agit d’une cible absolue. Pour les infrastructures, le private equity, la dette privée et assimilés, il s’agit d’une cible additionnelle d’intensité. Pour les portefeuilles d’immobilier pour lesquels les données nécessaires sont disponibles (15% du portefeuille propriétaire), Allianz vise un alignement avec un réchauffement d’1,5° selon la méthodologie Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM).

Pour le reste du portefeuille, c’est-à-dire les obligations sécurisées et assimilées, les dettes souveraines et publiques, qui comptent respectivement pour 13% et 22% du portefeuille, ainsi que pour le reste du portefeuille immobilier, les méthodologies de calcul d’émissions sont en cours de développement.

A lire aussi:

Secteurs émetteurs et solutions climatiques

Pour aller plus loin, Allianz précise les secteurs fortement émetteurs pour lesquels il va intensifier son action : les hydrocarbures, les réseaux d’énergie, l’acier et l’automobile. Les cibles sont calculées avec les métriques d’intensité carbone basée sur la productivité.

Les réductions sont un des pans de l’action, qui comporte aussi un volet d’investissement dans les solutions climatiques, notamment dans les infrastructures d’énergie renouvelables. La cible pour 2025 consistait à investir dans 4 à 5 véhicules de blended finance et à commencer à allouer des fonds à la foresterie et l’hydrogène. Ces objectifs ont été atteints et le nouvel objectif est à présent d’augmenter les investissements dans les solutions climatiques à au moins 20 milliards d’euros d’ici 2030, en fonction du marché.

Enfin, l’assureur a réhaussé ses ambitions en matière d’engagement actionnarial. Il va systématiquement auditer ses gérants externes sur la durabilité et le climat, prévoit d’être meneur sur 30 engagements multilatéraux, dont la moitié au moins sur des questions climatiques, et entamer le dialogue sur la neutralité carbone avec 15 entreprises qui ne sont pas encore couvertes par des engagements de coalitions ou par ses gérants maison AllianzGI et Pimco.