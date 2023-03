Agrica fait sa moisson de taux hauts

«Les beaux épis font les bonnes récoltes ». Avec la remontée des taux, Agrica investit largement dans des produits obligataires aux rendements attractifs, de plus de 3%, qui apporteront des revenus récurrents pour de plusieurs années. Le partenaire des salariés agricoles dans la protection sociale complémentaire, en particulier pour les produits de retraite par capitalisation, tire avantage de ses engagements allant jusqu’à 30 ans. L’organisme paritaire construit son allocation d’actifs pour une période de cinq ans et a pu écarter les rendements trop faibles. «L’actif-passif est sur-couvert historiquement ce qui nous a permis de faire l’impasse sur les taux inférieurs à 1% pour le souverain et 1,25% pour les corporates, les années précédentes, explique Pierre Richert, directeur financier d’Agrica. Nous cherchons à capter les crêtes de taux. Aujourd’hui, nous fixons le niveau minimum d’achat d’obligations à 3%. Cela a donné une inertie à la baisse du rendement actuariel et nous permet de réinvestir à des taux élevés». Le rendement actuariel du portefeuille n’est jamais descendu sous 2,30-2,40% (voire 3% pour certains portefeuilles) et se remet à croître aujourd’hui. Avec une stratégie Buy&Hold, l’investisseur ne s’inquiète pas des moins-values latentes sur son portefeuille obligataire. Agrica gère un portefeuille de 8,5 milliards d’euros d’actifs dont 7 milliards environ pour la retraite supplémentaire et la prévoyance, et 1 milliard d’euros pour la retraite complémentaire pour le compte de l’Agirc-Arrco. L’organisme de protection sociale des agriculteurs a bien manœuvré. A fin 2021, le portefeuille actions était couvert. Il a été en grande partie cédé en janvier 2022 à des niveaux élevés, permettant au groupe de réaliser en un mois son programme de plus-values de l’année. Agrica disposait également d’une importante poche de liquidités en ayant peu investi les années précédentes sur les taux bas. Cette marge lui a permis de revenir sur les actions lorsque le CAC passait sous la barre des 6.000 points. «Nous avons profité de notre allocation tactique, en nous positionnant sur des trackers pour réaliser des arbitrages de marché en mars 2022. Cela nous confère un potentiel de cessions pour les temps à venir», indique Pierre Richert. Avantage au rendement récurrent Avec la remontée des taux, Agrica donne l’avantage au rendement récurrent. Il oriente ses flux d’investissements vers l’obligataire et la diversification. Pour environ 200 millions d’euros de produits financiers annuels, 140 millions proviennent désormais du récurrent et 60 millions de la réalisation de plus-values contre un partage à part égales les années précédentes. «Nous pouvons accroître la sécurisation du portefeuille à long terme, en relevant notre plancher de revenus récurrents. On pourra cibler des placements jusqu’à 4-4,5%», affirme le directeur financier. Agrica conserve également sa stratégie de diversification établie les années précédentes. Le groupe a fait la part belle à des fonds dans le private equity, l’immobilier, les obligations High Yield, la dette subordonnée, et des stratégies d’arbitrages actions. «La poche de private equity nous a permis d’obtenir 10% de rendement récurrent grâce à une sélection des fonds par les risques. Notre frontière d’investissement a été relevée de 3 à 6% des encours», précise Pierre Richert. L’immobilier répond à un cycle long. En 2020, Agrica a acquis un des plus prestigieux hôtels particuliers de Paris, le 43-45 avenue d’Iéna (16eme) pour 38,5 millions d’euros. D’importants investissements ont été consentis pour offrir des bureaux haut de gamme. Le rendement se fera dans la durée. Enfin, Agrica mise sur la création de ses deux fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS),l’un en 2021 (FRPS CPCEA Retraite Supplémentaire) et l’autre en 2022 (FRPS CCPMA Retraite Supplémentaire), pour les cadres et non-cadres. « La création des FRPS garantit une moindre volatilité de l’impact des marchés financiers sur la solvabilité, sollicite moins de fonds propres en cas de contexte financier défavorable et offre ainsi au régime un avantage concurrentiel », souligne Pierre Richert. Agrica dispose d’une meilleure stabilité de la solvabilité à long terme pour ces fonds et peut construire une allocation d’actifs correspondant à ses engagements de long terme. Le grenier à grain se remplit.