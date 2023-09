AGPM et Klesia travaillent à leur rapprochement

Les rapprochements redémarrent dans l’assurance en France. La mutuelle d’assurances des militaires AGPM et le groupe de protection sociale Klesia vont créer un groupe prudentiel d’assurance commun, selon les informations de l’Argus de l’Assurance, que Klesia a confirmées à L’Agefi. Les conseils d’administration et les assemblées générales des deux groupes, réunis en juin dernier, ont validé le projet.

Une société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM) commune AGPM-Klesia réunirait la SGAM AGPM et la SGAM Klesia Assurances, qui existent déjà, sans fusion, ni absorption. La structure faitière serait pilotée par un conseil d’administration composé à 60% de Klesia et 40% de l’AGPM. Le montage doit encore obtenir l’accord de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

De plus, les deux acteurs devraient monter un groupement d’intérêt économique (GIE) commun, liant leurs GIE respectifs. Le nouveau GIE serait leur entité opérationnelle, qui pourrait voir le jour à la fin de 2023 ou au début de 2024. Le GIE inclurait un comité exécutif commun et les fonctions clés.

L’ACPR aurait déjà autorisé des nominations croisées chez les deux partenaires. Christian de la Brélie, directeur général de Klesia, est nommé directeur général délégué de la SGAM AGPM et Patrice Paulet, président-directeur général du Groupe AGPM, devient directeur général délégué de la SGAM Klesia. Ce dernier indique déjà cette nouvelle fonction sur son profil LinkedIn.

A lire aussi:

Klesia a réalisé un chiffre d’affaires 2022 de 13,9 milliards d’euros grâce à ses activités de retraite complémentaire, prévoyance, santé et congés de fin d’activité. Le groupe compte 300.000 entreprises clientes. La SGAM Klesia disposait à la fin de 2022 de 3,9 milliards d’euros d’actifs sous gestion, selon son dernier rapport de solvabilité.

AGPM a publié un chiffre d’affaires 2022 de 530,1 millions d’euros et sert 717.367 clients. Les placements du groupe représentaient, au 31 décembre 2022, 4,2 milliards d’euros en valeur nette au bilan, pour une valeur de réalisation de 3,8 milliards d’euros, selon son rapport de solvabilité.

A lire aussi: