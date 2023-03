AG2R cède un immeuble de bureaux à Issy-les-Moulineaux

Il offre une vue imprenable sur le parc. La Foncière de Transformation Immobilière (FTI), filiale du groupe Action Logement, a acquis auprès d’AG2R La Mondiale un immeuble de bureaux au 1 à 13 avenue du Bas Meudon à Issy-les-Moulineaux (92130). Il est situé sur l’île Saint-Germain dans un environnement mêlant bureaux, résidentiel et commerces. L’ensemble immobilier, récemment libéré, développe 3.921 mètres carrés sur six niveaux (R+6) et bénéficie de 95 emplacements de stationnement intérieurs. Il sera entièrement restructuré par la FTI et son partenaire le bailleur social Immobilière 3F en vue de le transformer en un immeuble résidentiel de 55 nouveaux logements locatifs sociaux et intermédiaires, en accord avec les volontés de la ville d’Issy-les-Moulineaux. «La cession de cet immeuble dans un secteur tertiaire majeur où nous conservons une exposition immobilière correspond à notre stratégie de rotation dynamique des actifs», indique Xavier Pelton, directeur adjoint de l’immobilier de placement d’AG2R La Mondiale. Pour cette opération, La Foncière de Transformation Immobilière était conseillée par l’office notarial 14 Pyramides Notaires. AG2R La Mondiale était conseillé par l’étude Thibierge Notaires ainsi que par le département Conseil & AMO de JLL. L’opération a été réalisée par le département Capital Markets de JLL dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec Cushman & Wakefield.