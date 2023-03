Adia est prêt à entrer au capital du plus grand opérateur portuaire britannique

Les infrastructures restent attractives. Le fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority (Adia) ferait partie des potentiels acquéreurs d’une participation au capital de Associated British Ports (ABP), le plus grand opérateur portuaire du Royaume-Uni, selon Bloomberg. Il pourrait ainsi se saisir de la participation mise en vente par l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (CPPIB en anglais) pour une valorisation estimée à 2 milliards de livres (2,3 milliards d’euros). Adia ferait face à d’autres prétendants que sont le gérant canadien British Columbia Investment Management Corp, qui sert des clients institutionnels publics, et le gérant d’infrastructures Stonepeak Partners. La participation mise en vente par CPPIB avait été achetée auprès de Goldman Sachs et Prudential en 2015 pour 1,6 milliard de livres. Le groupe portuaire compte également Omers Infrastructures (filiale du fonds de pension canadien Omers), le fonds souverain singapourien GIC et le gérant Wren House Infrastructure, filiale de la Kuwait Investment Authority, le fonds souverain du Koweït. ABP détient et exploite 21 ports en Angleterre, en Ecosse, au Pays de Galles. Il représente près du quart du commerce maritime du Royaume-Uni et fait transiter plus de 150 milliards de livres de marchandises par an. Les négociations pour la part de CPPIB n’en sont toutefois qu’aux prémices, et d’autres investisseurs pourraient encore se manifester.