La rémunération du président de Seb engendre l’opposition des proxys

Tensions en perspectives lors de l’assemblée générale de Seb le 19 mai prochain. La politique de rémunération du président non-exécutif du groupe de petit électroménager ne passe pas auprès des agences de conseil en vote. D’une seule voix, ISS, Glass Lewis et Proxinvest recommandent de voter contre la douzième résolution.

PDG depuis 2000, Thierry de La Tour d’Artaise deviendra président non-exécutif à compter du 1er juillet, tandis que Stanislas de Gramont sera le nouveau directeur général. Si nul ne remet en cause le parcours de l’actuel PDG, qui a changé Seb de dimension, passant d’un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros en 2000 à plus de 8 milliards en 2021, sa rémunération comme président non-exécutif apparaît comme excessive. Il touchera une rémunération fixe de 950.000 euros, mais ni variable, ni actions de performance, comme le recommande le code Afep-Medef. S’ajouteront ses jetons de présence, soit 35.000 euros pour une présence à 100% des conseils.

Thierry de La Tour d'Artaise « percevra un salaire de base nettement supérieur à celui de ses pairs », note Glass Lewis, précisant qu’il est seulement 5% inférieur au fixe qu’il touchait comme PDG, et ajoutant que la société n’a donné « aucun motif convaincant » justifiant une rémunération aussi élevée, ce qui « préoccupe » le proxy. « Bien que la société précise que les missions du président seront spécifiquement axées sur ‘les fusions-acquisitions, les enjeux RSE et les relations actionnariales’ mais n’utilise pas ces missions comme justification du salaire de base, note ISS. L'entreprise ne précise pas si ce salaire élevé est temporaire et limité à une période de transition ou non ». Contactée par L’Agefi, une porte-parole du groupe Seb précise que cette rémunération a été établie en comité gouvernance et rémunérations, prenant en compte un périmètre élargi du président, son ancienneté dans l’entreprise, la période de transition avec le nouveau DG, tout en s’appuyant sur les travaux et benchmarks de deux cabinets en rémunération.

Rémunération aussi élevée

que chez Plastic Omnium

Glass Lewis rappelle la campagne de Fédéractive, actionnaire familial de la société avec 9,6% des droits de vote. Fédéractive note que la rémunération du président de Seb sera la plus élevée du SBF 120 hors CAC 40 – et équivalente à celle de Laurent Burelle, président du conseil de Plastic Omnium et président de l’Afep – et au même niveau voire supérieure à celle des présidents non-exécutifs de BNP Paribas, Saint Gobain et Michelin. La médiane des rémunérations des présidents non-exécutifs est de 247.000 euros dans le SBF 120 hors CAC 40, de 300.000 dans le SBF 120 et de 625.000 dans le CAC 40. Dans un communiqué, Fédéractive constate également que 64% des sociétés ne versent pas en plus à leur président une rémunération d’administrateur. Il rappelle que Thierry de La Tour bénéficiera de sa retraite dès le 1er juillet prochain, dont une « retraite supplémentaire de plus de 450.000 euros par an, entièrement cotisée par Seb ». Plus largement Fédéractive estime que cette rémunération « ne s’inscrit pas dans le respect d’une gouvernance exemplaire et qu’elle ne correspond pas du tout aux valeurs fondatrices familiales ».

Dans l'ensemble, « nous partageons un certain nombre de préoccupations de Fédéractive et pensons que les investisseurs de la société ont de bonnes raisons de ne pas pour soutenir la rémunération du président », conclut Glass Lewis.

Si Fédéractive soutiendra toutes les autres résolutions, ce n’est pas le cas des proxys. Ils s’opposent aussi tous les trois sur la rémunération du PDG pour le premier semestre 2022. Glass Lewis estime notamment qu'il est de bonne pratique sur le marché de ne pas accorder d'attributions à long terme au PDG au cours de ses six derniers mois, puisque la performance de la société à long terme ne sera pas liée à son travail, mais plutôt au travail du nouveau DG. En outre, ISS comme Glass Lewis relèvent que l’attribution d’actions de performance devraient être allouée au prorata temporis soit un sixième d’année et non la moitié de l’année, afin de tenir compte de la période d’acquisition de trois ans.

Manque d’indépendants

au conseil

Par ailleurs, ISS et Glass Lewis recommandent de ne pas renouveler le mandat de Delphine Bertrand, membre de Fédéractive, en raison du manque d’indépendance du conseil. Fédéractive soulève aussi cette absence d’indépendance du conseil, avec seulement 3 non-indépendants sur 16 membres selon lui, mais recommande naturellement de voter pour Delphine Bertrand et pour Bpifrance, qui vient d’entrer au capital, comme administrateurs. Fédéractive souligne aussi une « entrave au fonctionnement » du conseil, puisque selon le pacte de concert regroupant une partie des actionnaires familiaux, le président de Seb peut « préempter certains sujets pour une consultation préalable des seuls actionnaires membres du concert alors que ces sujets sont du ressort du conseil », et peut ainsi « ne pas soumettre au conseil d’administration un dossier d’acquisition que les membres du concert n’acceptent pas ».

ISS et Proxinvest s’opposent aussi au vote ex-post sur la rémunération 2021 du PDG et du directeur général délégué. S’ils se félicitent d’une amélioration, ils jugent toujours insuffisants la transparence sur les conditions de performance.

Enfin, les trois proxys s’opposent aussi aux résolutions 15,17,18,19, qualifiées de mesures anti-OPA.

Pour autant, la direction de Seb n’a pas à s’inquiéter. Le concert familial détient 38,8% des droits de vote, auxquels devraient s’ajouter les 6,4% de FSP, les 5,4% de Peugeot Invest, et la participation d’environ 3% de Bpifrance, qui siègent ou siègeront au conseil. Soit 53,6% des voix. Autant dire que les minoritaires n’ont pas vraiment les moyens de se faire entendre…Mais cette situation devrait s’améliorer, puisque le président a reçu pour mission d’« assumer la gestion du dialogue avec les actionnaires ». L’avenir le dira…