Jusqu’à maintenant exclusivement digital, nous rendons physique un compte de cryptomonnaie», explique à L’Agefi Yves-Laurent Kayan, CEO de CoinPlus, une société basée à Luxembourg. Lancée en 2014, CoinPlus propose un modèle unique en son genre : une carte physique, baptisée «Solo Card», qui permet de sécuriser un compte bitcoin et d’y accéder pour transférer ou vendre des bitcoins ou autres cryptomonnaies.

La carte, qui coûte 20 euros, n’est pas une carte de paiement. «Elle n’est ni reliée à Visa ni à Mastercard», précise le dirigeant. Une fois sa carte en main, CoinPlus suggère à ses clients de passer par Simplex pour acheter des bitcoins, mais ces derniers restent libres de s’orienter vers l’acteur de leur choix.

Ces derniers peuvent ensuite payer en bitcoin de manière instantanée chez un commerçant, avec leur carte solo et l’application mobile associée. «C’est la carte qui matérialise le compte bitcoin, c’est instantané et nous supprimons ainsi tous les risques de hacking», se targue Yves-Laurent Kayan.

A ce jour, la carte n’est disponible à la vente qu’en ligne. Depuis deux ans, la société est dans une phase de test pour être présente de manière physique. «La carte solo devrait être disponible d’ici quelques semaines en France et au Luxembourg dans les réseaux de distribution», précise son fondateur. La société espère être présente dans d’autres pays à l’horizon 2021.

Après les réseaux de distribution, CoinPlus visera les banques, toujours réticentes vis-à-vis de la sphère crypto. «Si les banques centrales donnent leur feu vert pour un euro digital, les banques suivront également. Elles pourraient utiliser notre brevet et fournir notre carte en marque blanche pour permettre à leurs clients d’ouvrir et gérer un compte bitcoin», espère le dirigeant.

CoinPlus se rémunère à la fois via la vente des cartes, des commissions liées au transactionnel et «potentiellement» des licences avec les banques. A ce jour, la société ne communique pas sur son nombre de clients actuels. «Nous avons observé une hausse du nombre de clients ces derniers mois, on veut profiter de la vague sur le cours du bitcoin, mais nous souhaitons aussi démocratiser l’accès aux cryptomonnaies». Depuis quelques jours, le bitcoin retrouve une seconde jeunesse : hier, il est monté à 18.000 dollars, rappelant son record historique de 20.000 dollars en décembre 2017.

Acteur non régulé mais connu de la sphère crypto, CoinPlus est en contact avec le régulateur pour savoir si un enregistrement en tant que virtual asset service provider est «nécessaire», précise son fondateur.