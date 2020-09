EY fait son mea culpa dans le scandale Wirecard

EY a déclaré mardi, dans une note aux clients, qu'il regrettait de ne pas avoir détecté plus tôt la fraude du groupe de paiement allemand Wirecard. L'auditeur promet de tirer les leçons de cet échec. Il assure vouloir renforcer la manière dont il vérifie les informations des clients grâce à une utilisation accrue de la technologie. EY rendra obligatoire l'utilisation de l'analyse des données pour tester la fraude, utilisera davantage de données externes telles que les médias sociaux et fera correspondre les enregistrements des transactions bancaires avec ceux fournis par la banque. Selon EY, les enquêtes ouvertes en Allemagne sur ses audits devraient durer plusieurs mois. Cette affaire a déjà coûté plusieurs mandats à l'auditeur, dont ceux de Commerzbank et de DWS.