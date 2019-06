Meero met en relation les photographes professionnels et leurs commanditaires.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La French Tech compte une licorne de plus, non sans susciter une certaine perplexité. La start-up Meero, qui fournit des services en ligne aux photographes, a levé 230 millions de dollars (205 millions d’euros) pour son troisième tour de financement, qui le valorise à plus d’un milliard de...