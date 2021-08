Le CAC 40 fonce vers son record historique de 2000

Le record des 6.922 points est à portée de mains. Ce vendredi matin, le CAC 40 est tout près de battre son plus haut historique atteint le 4 septembre 2000, juste avant l’explosion de la bulle internet. En fin de matinée, l’indice de référence de la Bourse de Paris progressait de 0,45% à 6.913 points, au plus haut de cette première moitié de séance.

Cette hausse se fait dans des volumes d’activité extrêmement faibles, avec à peine plus de 700 millions d’euros échangés dans la matinée. L'indice continue de profiter de l'élan créé par la bonne saison de publication des résultats semestriels.

Le retour vers le record de septembre 2000 reste symbolique. La composition de l’indice a fortement changé en 20 ans, avec un poids grandissant des valeurs du luxe - LVMH, L'Oréal et Hermès sont les trois plus grosses capitalisations de l'indice - et avec un segment technologique nettement moins représenté qu’à l’époque de la bulle internet.

Le CAC 40 est le dernier grand indice boursier à ne pas avoir encore dépassé ses plus hauts de 2000. Le S&P 500 avait retrouvé ses niveaux de la bulle internet dès 2007, avant la crise financière. L’indice américain a depuis quasiment triplé de valeur. Le FTSE 100 et le DAX 30 avaient également retrouvé dès 2007 leurs niveaux de 2000.