Les bons résultats de Dassault Systèmes ne convainquent pas

L'action Dassault Systèmes perd 4% mercredi matin en réaction à la publication des résultats trimestriels du groupe.

Sur la période de juillet à septembre, en données non-IFRS, le chiffre d'affaires de l'éditeur de logiciels a atteint 1,37 milliard d'euros, en hausse sur un an de 18% en données publiées et de 8% à taux de change constants, et le BNPA a atteint 0,26 euro, en hausse sur un an de 17% sur une base publiée et de 6% à changes constants. Le groupe a relevé une nouvelle fois sa prévision de bénéfice net par action (BNPA) dilué pour 2022 mais a laissé inchangé son objectif de croissance du chiffre d'affaires cette année. Dassault Systèmes vise à présent un BNPA dilué non-IFRS en progression de 18% à 19%, soit compris entre 1,12 et 1,14 euro. Dassault Systèmes avait déjà relevé cette prévision en juillet dernier.

Dans une note, les analystes d'UBS pointent une légère déception au niveau de l'activité «Licence» du groupe, qui est ressortie en recul de 2%, à 221 millions d'euros sur la période.