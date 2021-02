FDJ fait valoir sa solidité

Le cours de l’action Française des Jeux progresse de 4%, à 38,58 euros vendredi en fin de matinée après que le groupe de jeux d’argent et de hasard a publié des résultats 2020, au-dessus des attentes et qualifiés de « solides » par les analystes d’Oddo BHF. L'action de l'ancien groupe public a quasiment doublé par rapport à son prix d'introduction en Bourse en novembre 2019.

En revanche, FDJ n'a pas donné de prévisions pour l'année 2021 en raison des incertitudes liées à l'environnement sanitaire. « Compte tenu du caractère évolutif de la situation sanitaire, le groupe précisera dès que possible ses perspectives 2021 et de moyen terme », a expliqué FDJ dans un communiqué.

« En ce début 2021, même si les incertitudes persistent, FDJ reste confiante dans ses perspectives de croissance durable, en cohérence avec sa raison d’être », a déclaré Stéphane Pallez, la PDG du groupe, citée dans un communiqué.

Le Covid profite au digital

Sur l'ensemble de 2020, les mises collectées par le groupe ont reculé de 6,8% à 16 milliards d'euros, par rapport à 2019. Elles ont néanmoins progressé de 3% sur un an pour l'ensemble du second semestre. Le groupe a profité des effets de la crise au second semestre pour accroître la part des jeux réalisés en ligne. Les mises digitales du groupe enregistrent une progression annuelle de près de +40%, pour atteindre plus de 1,5 milliard d’euros, soit près de 10 % du total des mises. Elles sont portées par la forte croissance des mises digitales loterie (supérieure à +60 %, à plus de 1,1 milliard d’euros) et par la progression des paris sportifs en ligne, indique le groupe.

Avec un taux de retour au joueur moyen de 68%, le chiffre d'affaires de la société s'est établi à 1,92 milliard d'euros, en baisse de 6,3% sur un an. Les revenus de FDJ correspondent, pour l'essentiel, aux mises diminuées à la fois des gains restitués aux joueurs et des contributions aux finances publiques.

Le résultat net du groupe s'est inscrit à 214 millions d'euros contre 202 millions d'euros en 2019. Dans le même temps, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a atteint 427 millions d'euros, en hausse de 1,1%. Ce montant fait ressortir une marge d'Ebitda de 22,2%, en progression de 1,6 point par rapport à 2019.

Dividende en hausse

Selon un consensus compilé par FactSet, les analystes attendaient en moyenne un chiffre d'affaires de 1,85 milliard d'euros, un Ebitda de 387 millions d'euros et un bénéfice net de 170 millions d'euros.

FDJ avait indiqué en octobre anticiper, pour 2020, des mises d'environ 16 milliards d'euros, un chiffre d'affaire d'environ 1,9 milliard d'euros et une marge d'Ebitda autour de 21%.

Le groupe a par ailleurs annoncé qu'il proposerait lors de son assemblée générale un dividende de 0,90 euro par action au titre de l'exercice 2020, correspondant à une distribution de 80% de son résultat net. L'an passé, FDJ avait réduit son dividende au titre de 2019 de 30%, de 0,64 à 0,45 euro par action, en raison de la crise sanitaire.