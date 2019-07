Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Altarea Cogedim a acquis 50% de Woodeum Résidentiel, filiale dédiée au logement du promoteur en bois Woodeum, et y apporte un financement supplémentaires de 50 millions d'euros. Il compte livrer 700 logements en 2019 et 2.500 à 3.000 logements bas-carbone par an d'ici à 2023 dans un contexte où...