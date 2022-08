Engie et EDP Renewable remportent un appel d'offres dans l'éolien offshore en Ecosse

Ocean Winds, la coentreprise à parts égales créée par l'énergéticien Engie et son homologue portuguais EDP Renewable (EDPR), a remporté un appel d'offres pour la construction et l'exploitation de deux nouveaux sites d'éolien offshore en Ecosse, a rapporté lundi le client public Crown Estate Scotland.

Les deux projets gagnés par Ocean Winds représentent une capacité totale de 2,3 gigawatts et se situent à l'est des îles Shetland. Le premier d'entre eux, d'une capacité de 1,8 gigawatt, a été attribué à Ocean Winds dans le cadre d'un consortium à 50% avec la société basée en Irlande Mainstream Renewable Power. Le second, d'une capacité de 0,5 gigawatt, sera piloté par la structure détenue par Engie et EDPR.

Les éléments financiers de ces deux projets n'ont pas été dévoilés par les parties, Crown Estate Scotland précisant seulement que les réponses des candidats à ses appels d'offres ont fait ressortir un investissement moyen de 1,2 milliard de livres sterling par gigawatt de capacité construite, soit environ 1,4 milliard d'euros.

«Compte tenu de l'attribution de ces deux projets supplémentaires dans les îles Shetland, Ocean Winds dispose désormais d'un portefeuille total de 6,1 gigawatts en Ecosse, et d'un portefeuille de projets de 14,5 gigawatts dans le monde», a indiqué Engie dans un communiqué envoyé lundi.