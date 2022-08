Le «soccer» séduit de plus en plus les Américains

Le football européen serait-il en train de se faire une vraie place chez l’Oncle Sam ? Les dernières valorisations retenues pour les droits de diffusion du «soccer», comme l’appellent les Américains, tendent en tout cas à le faire penser.

Selon Bloomberg, Paramount Global aurait renouvelé auprès de l’UEFA ses droits pour diffuser la Ligue des Champions, la compétition star des clubs de football européens, pour six ans supplémentaires à un prix supérieur à 1,5 milliard de dollars. Pour la période 2024-2030, cela représenterait un prix de 250 millions de dollars par an, contre 100 millions de dollars annuel versés lors du précédent contrat, selon l’agence de presse financière. Toujours selon des sources citées par Bloomberg, Paramount aurait emporté la mise face à Amazon. Les deux finalistes auraient proposé les offres les plus élevées alors que NBC, ESPN (Disney), Apple, Fox Corp, Warner Bros, Discovery, Univision et DAZN étaient également sur les rangs.

2,8 millions de téléspectateurs

Si elle est confirmée, cette nouvelle flambée des droits sportifs viendrait confirmer une tendance observée ces derniers mois. En novembre, NBC avait renouvelé ses droits pour diffuser la première division du championnat anglais, la Premier League, aux Etats-Unis pour 2,7 milliards de dollars, selon l’agence de presse américaine AP, soit plus du double du prix payé en 2016.

En juin dernier, Apple aurait remporté les droits de la Major League Soccer (championnat américain de football européen) pour au moins 250 millions de dollars par an à partir de 2023, soit plus du triple du précédent accord, selon les informations de Sports Business Journal.

Signe de ce nouvel intérêt des Américains pour le sport-star du Vieux continent, la finale de la ligue des champions 2022 disputée entre le Real Madrid et Liverpool a réuni 2,8 millions de téléspectateurs sur CBS, la chaîne de Paramount, au printemps dernier, contre 2,1 millions pour la finale de la saison précédente qui avait opposé Chelsea à Manchester City.

Et l'engouement pourrait aller croissant alors que les Etats-Unis accueilleront plusieurs matches de la coupe du monde de football 2026 qui se tiendra également au Canada et au Mexique. L’édition 2022 aura pour sa part lieu au Qatar à partir de novembre prochain.