Thomas Courbe : « La relocalisation est un levier significatif de décarbonation »

Quelles sont les missions de la Direction générale des entreprises (DGE) ?

La DGE est à Bercy la direction en charge d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques économiques publiques en faveur de l’innovation et de la compétitivité des entreprises, en matière de politique industrielle, de numérique et de télécommunications, ainsi que d’économie de proximité, notamment le commerce, le tourisme ou l’artisanat. Par ailleurs, elle est en charge de la politique de sécurité économique, notamment au sens de la protection des entreprises stratégiques.

Nos grands enjeux passent ainsi par l’autonomie stratégique, un concept désormais européen renforcé par le Covid, et porté notamment à l’initiative de la France et de l’Allemagne, qui met en valeur la capacité des Etats à disposer en leur sein des capacités de production permettant de répondre à leurs besoins fondamentaux. C’est désormais le fondement de la politique industrielle européenne, trouvant aujourd’hui son application directe par exemple dans l’électronique ou le médicament.

Les transitions numérique et écologique représentent les deux autres piliers de notre stratégie. D’une part, il s’agit de produire et de déployer dans l’ensemble du tissu économique les outils permettant d’améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises grâce au numérique. D’autre part, pour répondre aux enjeux environnementaux, nous devons nous assurer que nous disposons en France des solutions permettant d’y répondre et de leur bonne adoption par les entreprises. A ce titre, nous menons une politique volontariste de décarbonation de l’industrie qui permet de répondre aux objectifs de réduction de nos émissions fixés par la stratégie nationale bas carbone.

Pour ces deux transitions, indissociablement de l’accompagnement des entreprises, nous soutenons donc l’offre pour que l’accélération des transitions de l’économie se fasse le plus possible avec des équipements ou des services français et européens.

Nous intervenons également, lorsque cela est nécessaire, pour accompagner les entreprises en période de crise. En parallèle de notre action en réponse aux grands enjeux de transformation de l’économie, la DGE a été fortement mobilisée pour faire face à la crise sanitaire, depuis la définition et les nombreuses évolutions du Fonds de solidarité aux premiers jours du confinement jusqu’à la conception et la mise en œuvre du plan France Relance. La direction s’est également mobilisée en 2022 et continue d’œuvrer pour répondre aujourd’hui aux enjeux liés à la crise énergétique.

Enfin, la DGE s’engage pour le développement d’une économie de proximité au service des Français et des territoires. Je pense notamment à l’initiative de revitalisation du commerce dans les villages et les périphéries de villes que la ministre déléguée Olivia Grégoire a lancée au printemps.

Nous travaillons pour ce faire avec de nombreux opérateurs publics qui déploient nos politiques, comme Bpifrance, l’Ademe, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) ou le Centre national d'études spatiales (CNES), les réseaux des Chambres de commerce et des Chambres des métiers ou encore Business France concernant l’attractivité. La DGE ayant qui plus est une fonction transverse en faveur des entreprises dans tous les secteurs, nous sommes en interaction avec l’ensemble des ministères.

La DGE emploie quelque 674 agents en administration centrale à Paris et 400 en préfectures de régions au sein des Dreets* *Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.

Quel est plus précisément votre rôle sur la transition numérique ?

Notre objectif est de construire une offre souveraine sur les briques technologiques les plus importantes. Le soutien de l’offre française passe principalement par le plan France 2030 sur les segments stratégiques comme la cybersécurité, le cloud, les semi-conducteurs, le calcul quantique ou l’intelligenace artificielle. Notre action est ensuite centrée sur le déploiement du numérique dans le tissu industriel français et l’enjeu est celui de l’accélération. Quand bien même le rang de la France en Europe s’améliore au sein des classements d’appropriation par les entreprises de solutions numériques, celui-ci doit encore progresser.

Nous agissons à travers l’initiative France Num par exemple, qui accompagne de manière personnalisée des entreprises de toutes tailles – 32.000 depuis 2021 – d’abord pour les sensibiliser, ensuite pour les accompagner dans la mise en œuvre d’un diagnostic puis de l’investissement dans les outils numériques. Nous aidons ainsi concrètement au passage à l’acte de la transition numérique par les entreprises. Des accompagnements plus spécifiques sont également mis en place, à l’image du dispositif Cyber PME lancé par le ministre délégué Jean-Noël Barrot en fin d’année dernière, qui vise à accompagner 750 PME et ETI de tous secteurs – avec une priorisation sur l’aérospatiale et l’énergie – ayant une maturité cyber suffisante pour accueillir un projet de cybersécurité d’envergure. Parmi les exemples que nous pouvons également citer, le dispositif IA Booster permet d’accompagner les PME/ETI dans l’amélioration de leur compétitivité et la modernisation de leur appareil de production grâce à l’intelligence artificielle, qui ne doit pas être réservée aux grands groupes. Enfin, la France dispose d’atouts pour réussir cette transition numérique des entreprises. Je pense en particulier à la haute qualité des infrastructures télécoms, fixes et mobiles pour lesquelles le pays se hisse au premier rang parmi les pays de taille significative en Europe.

Comment la DGE favorise-t-elle la transition écologique ?

Nous avons engagé des programmes avec les différentes catégories d’entreprises pour accompagner leur décarbonation. Dès 2018, nous avons initié des démarches avec les filières industrielles les plus émettrices afin d’établir des feuilles de route et planifier leur décarbonation. Pour répondre à la demande du président de la République, et sous l’impulsion du ministre délégué Roland Lescure, nous travaillons depuis novembre à l’accélération de cette transition écologique de l’industrie en concentrant nos travaux sur les 50 sites les plus émetteurs. L’objectif avec cette accélération est de réduire de l’ordre de 50 % les émissions de CO2 de ces sites entre 2015 et 2030. Pour cela, nous mettons en place les dispositifs de financement pour ces projets, qui impliquent par exemple le déploiement de technologies d’hydrogène et de stockage de carbone.

La décarbonation de l’industrie, pour ne citer que cette transition qui touche aussi les secteurs du numérique et de l’économie de proximité, sera fortement renforcée par le projet de loi Industrie verte porté par Bruno Le Maire. Des mesures sont prévues pour soutenir la décarbonation de toutes les industries existantes, y compris les PME et ETI aux émissions plus diffuses, ainsi que pour favoriser l’implantation des technologies vertes permettant la transition écologique : batteries, panneaux photovoltaïques, éolien, pompes à chaleur. Le projet de loi prévoit également de faire évoluer le cahier des charges de la commande publique pour mieux valoriser les offres d’entreprises exemplaires sur le plan environnemental.

Enfin, notre mix électrique étant décarboné, la relocalisation est un levier significatif de décarbonation, qui a été soutenu par l’Etat dans le cadre du plan France Relance. Le projet de loi Industrie verte a pour ambition, en ce sens, d’accélérer et de faciliter les implantations industrielles dans l’Hexagone Des mesures de simplification sont prévues permettant de diviser par deux les délais d’implantation, en moyenne de 17 à 9 mois, par une parallélisation des procédures d’autorisation environnementale ainsi qu’une mobilisation optimisée du foncier.

La réindustrialisation du pays est-elle compatible avec la fin du « quoi qu’il en coûte » ?

Comme l’a indiqué le ministre Bruno Le Maire, la période du « quoi qu’il en coûte » est derrière nous, et ce n’est pas incompatible avec notre action en faveur des grandes transformations de notre économie.

L’activité économique en France résiste au premier trimestre, avec une croissance à +0,2 point de PIB tandis que l’emploi salarié croît de 0,2 %. Les entreprises sont plus solides, comme en témoigne le nombre de défaillances sur l’année qui est plus important que l’année dernière mais reste à un niveau plus faible qu’avant la pandémie. Ces indicateurs, qui témoignent d’une certaine résilience, bien que la situation soit contrastée selon les secteurs notamment en fonction de l’impact des prix de l’énergie et de l’inflation, sont confirmés par le niveau du climat des affaires qui s’établit notamment en avril 2023 légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période dans l’industrie manufacturière, les services et le commerce de détail.

Par ailleurs, comme l’a souligné le président de la République, nous enregistrons pour la première fois, après trente ans de désindustrialisation, une inflexion : depuis trois ans, la France bénéficie d’une création nette d’usines et d’emplois industriels, avec 300 créations nettes d’usine depuis 2017 et 90.000 emplois directs créés. Cette tendance nous semble durable et la réindustrialisation, une réalité.

Concernant les financements, par ailleurs, le plan France 2030, lancé fin 2021, avait prévu une enveloppe de 54 milliards d’euros dont une dizaine ont été consommés pendant sa première année. Nous avons donc de la visibilité sur les moyens d’investissement disponibles dans la durée, ce qui est important pour continuer d’attirer les investisseurs privés. S’agissant du projet de loi Industrie verte, nous n’allons pas engager de dépenses supplémentaires pour le budget de l’Etat, chaque nouvelle dépense sera gagée et associée à des économies en parallèle.

Comment fonctionneront les crédits d’impôt envisagés ?

Nous appliquerons le nouveau cadre Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF) adopté par la Commission européenne qui permet une dérogation au régime des aides d’Etat pour les activités soutenant la transition écologique. Dans ce cadre, le projet de loi Industrie verte prévoit des crédits d’impôt pour soutenir le développement des technologies vertes (photovoltaïques, hydrogène, batteries, etc.), à hauteur de 200 millions d’euros au maximum par projet industriel, par usine donc.

Cette mesure a été établie en concertation avec les entreprises et s’inspire de l’IRA (Inflation Reduction Act) américain. Il s’agit d’un outil très intéressant, pour sa prévisibilité, sa simplicité, il satisfait pleinement les industriels et permet des décaissements au fur et à mesure de l’avancement des projets. Le plafond des 200 millions correspond en général aux dépenses de capex de 20 % par projet, donc à un montant total d’investissement de un milliard, ce qui correspond bien aux besoins. Il s’agit en effet de construire des gigafactories, des usines suffisamment grandes pour être compétitives. La nouvelle industrie verte nécessite d’importants investissements privés en capital que nous allons stimuler grâce à ce projet de loi, qui prévoit par ailleurs des mesures spécifiques de mobilisation de l’épargne privée.

Le rapport Pisani-Ferry chiffre tout de même les dépenses publiques de la transition écologique à 30 milliards d’euros par an. Est-ce compatible ?

Ce rapport est très intéressant car il donne une vision complète des besoins de financement, publics et privés, pour la transition climatique. Nous avons d’ailleurs transmis aux auteurs du rapport nos estimations sur le volet industriel, sur la base des travaux réalisés dans le cadre de notre action de décarbonation par filières depuis 2018. Le rapport pose ensuite la question du financement des investissements nécessaire pour la transition. Le gouvernement s’attelle à ce sujet en privilégiant notamment : le verdissement de la fiscalité existante, solution évoquée par le rapport, le verdissement des dépenses publiques existantes (baisse de certaines dépenses, notamment celles défavorables à l’environnement, pour financer les dépenses de transition écologique), la mobilisation de l’épargne, le financement par les entreprises et la mobilisation des banques, parmi lesquelles la Banque européenne d’investissement.

Comment faciliter l’accès des acteurs économiques aux dispositifs ?

Nous avons engagé un processus d’accélération et de simplification de l’accès aux financements de France 2030, et la DGE a d’une manière générale à cœur de simplifier les dispositifs qu’elle pilote, comme cela a été fait avec succès je crois pour France Relance, le fonds de solidarité et les aides pour faire face aux hausses de prix de l’énergie.

Par ailleurs, nous intervenons souvent sur des projets sophistiqués, innovants et risqués. C’est pourquoi, il nous faut être sélectifs et exigeants et nous avons souvent recours à des personnes qualifiées. Il faut donc concilier la qualité de l’instruction des projets avec la réduction toujours nécessaire des délais.

2,5 milliards d’euros, c’est le financement prévu pour développer les compétences et les métiers d’avenir

Comment aider les entreprises à répondre aux exigences européennes concernant l’information environnementale ?

L’Europe a l’ambition de l’exemplarité en établissant des normes élevées en ligne avec nos ambitions environnementales et sociales. La directive Corporate Sustainability Reporting (CSRD) répond en particulier à cette ambition. Si le texte ne concerne que les entreprises de plus de 250 salariés, il est dans l’intérêt des PME aussi de donner de la visibilité sur leurs engagements en matière d’environnement ou de responsabilité sociale. C’est un enjeu d’attractivité et de fidélisation de leurs salariés et de leurs partenaires notamment.

Pour répondre à cet objectif, nous avons mis en place la plateforme Impact, un outil simple qui vise à aider les entreprises à se conformer aux nouvelles obligations. Nous allons faire en sorte d’aligner la plateforme sur CSRD dès que le texte sera précisé, afin de le rendre plus accessible et faciliter son adoption par les entreprises.

Le Service de l’information stratégique et de la sécurité économiques (Sisse) fait partie de la DGE. Est-ce que le veto apporté récemment à la vente de Segault à un acteur étranger illustre son objet ?

Le contexte global est celui d’une compétition technologique croissante qui peut donner lieu de la part de certains acteurs à une volonté de prédation. A cet égard, les alertes de sécurité économique qui remontent à nos services sont en augmentation, de l’ordre d’une cinquantaine par mois l’an dernier, composées par des rachats à 40 % et des tentatives de captation de technologies à 40 %.

Un règlement européen de 2019 sur le contrôle des investissements étrangers en Europe donne aux Etats membres des moyens pour contrôler le rachat de leurs acteurs stratégiques par des entités étrangères. La DGE qui met en œuvre la politique de sécurité économique mobilise plusieurs dispositifs et dispose d’agents sur le terrain pour identifier les tentatives de rachat d’entreprises très sensibles ou de captation de technologie et y apporter des réponses.

La France garde par ailleurs l’ambition de rester le pays le plus attractif d’Europe pour les investisseurs et c’est pourquoi notre politique de sécurité économique reste proportionnée, pour assurer un environnement largement ouvert aux investisseurs.

La pénurie de talents ne va-t-elle pas freiner la modernisation ?

L’accès aux compétences représente la priorité numéro un de beaucoup de dirigeants, avant celle du financement. On observe toutefois qu’un pic semble avoir été dépassé en 2021-2022 dans les difficultés dans ce domaine.

La problématique est générale dans les pays développés, avec des besoins en de nombreuses spécialités et concernant des ingénieurs de haut niveau comme des techniciens ou ouvriers spécialisés. Nous avons chiffré précisément les besoins, l’un des enjeux de la transition écologique est en effet le passage à l’échelle sur la formation de compétences nouvelles.

C’est pour cela que le projet de loi Industrie verte souhaite agir de manière structurelle sur les compétences et dans les domaines nouveaux de l’industrie verte. Plus spécifiquement, il a pour objectif d’orienter les jeunes vers l’industrie, et les jeunes femmes notamment et d’augmenter le nombre d’ingénieurs formés chaque année. Nous agissons également sur la formation pour le numérique où les besoins sont très significatifs. Au total, un financement de 2,5 milliards d’euros est prévu pour développer les compétences et les métiers d’avenir. ■

SON PARCOURS

Ingénieur général de l’armement, Thomas Courbe entre en 1995 au ministère de la Défense comme responsable de programmes d’avions de combat en service puis chef de cabinet du directeur des programmes aéronautiques. Il rejoint la Direction générale du Trésor en 2002 comme adjoint au chef du bureau Asie, puis chef du bureau Afrique-Maghreb, chef du bureau affaires aéronautiques, militaires et navales, secrétaire général du club de Paris et sous-directeur relations économiques bilatérales. En 2010, il est nommé directeur de cabinet du secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur et directeur adjoint de cabinet des ministres de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, avant de revenir en 2012 à la DGTrésor comme secrétaire général puis directeur général adjoint. Il est depuis 2018 directeur général des entreprises.