NowCM lancera d’ici à un an sa solution électronique d’émissions obligataires

Des émissions primaires d’obligations automatisées d’ici à un an, telle est la perspective que promet NowCM. L’ex-plateforme germano-luxembourgeoise Eppf (European primary placement facility) travaille depuis le courant des années 2010 sur l’émission, le règlement et la livraison en digital de titres de dette privée puis publique. L’ambition est à présent de livrer une solution opérationnelle accessible à la fois aux émetteurs, aux banques et aux investisseurs.

La modernisation du marché obligataire n’en est certes pas à sa première initiative, mais les avancées sont souvent focalisées sur les échanges en secondaire et sur les émissions souveraines en blockchain. Sans exclure cette technologie, NowCM, de son côté, mise plutôt sur la voie de l’électronisation au sens large dès le marché primaire. “D’un point de vue technologique, nous sommes prêts à lancer des opérations, indique Fredrik Creutz, président exécutif et cofondateur de NowCM. Mais l’émission d’une obligation en temps réel n’est pas encore possible.”

Papier commercial

Déjà, NowCM effectue en France des émissions en digital de NeuCP, avec un volume d’environ un milliard d’euros par mois. La start-up a, en effet, racheté il y a deux ans NowCP, plateforme régulée d’émission de papier commercial de type NeuCP, fondée par Orange et de grandes sociétés de gestion et qui compte une quarantaine de membres. S’agissant d’instruments standardisés selon un cadre arrêté par la Banque de France, soumis au droit français, l’électronisation a pu être menée à bien rapidement.

Emission en temps réel

En revanche, pour digitaliser l’émission d’obligations à long terme, moins standardisées et mettant en présence de multiples intervenants, la difficulté est d’accorder tout le monde en temps réel. “La plateforme en cloud de NowCM est capable de prendre en compte la grande diversité des modalités contractuelles et des échanges entre les intervenants qui caractérise le marché obligataire et celui de l’EuroCP”, affirme Robert Koller, directeur général et fondateur de NowCM. Le modèle de la fintech fonctionne actuellement avec plus de 5.000 variables et plus de 10.000 règles de fonctionnement.

Pour lancer son activité primaire, la plateforme prévoit donc de mettre en place une documentation élaborée en même temps que s’effectuera l’émission, avec à la clé des gains d’efficacité et des commissions moindres pour les émetteurs. En outre, le projet prévoit de lier plus étroitement l’activité primaire et le marché secondaire, grâce à une meilleure transparence sur les prix, la solution étant conforme aux réglementations du marché primaire telles Mifid 2et GDPR et devant être bientôt certifiée ISO.

Partenariats

Des partenariats sont en cours de négociation ou de mise en œuvre avec plusieurs intervenants de marché, intermédiaires ou sociétés de services.

L’un des partenariats en cours est avec Liquidnet, courtier électronique créé en 1999 et qui permet aux investisseurs institutionnels de traiter des actions et obligations sur les marchés secondaires et, depuis 2021, sur les marchés primaires obligataires. L’an dernier, NowCM et Liquidnet ont effectué des tests préliminaires, réussis, consistant à simuler la création d’obligations et la soumission de commande. Les deux acteurs ont démontré leur capacité à digitaliser différentes parties du processus d'émission d’obligations, offrant ainsi un accès plus rapide au marché.

“Notre partenariat vise à connecter la capacité de NowCM à produire de la documentation électronique sur les transactions obligataires et l’offre de Liquidnet Primary Market qui distribue électroniquement les données sur les nouvelles émissions obligataires à ses clients, indique Jonathan Gray, responsable des marchés primaires obligataires chez Liquidnet. De quoi créer des gains d’efficacité dans le processus d’ordre et d’allocation des nouvelles émissions ainsi que dans leur négociation. “

A terme, un émetteur pourrait avoir un programme d’émission maintenu à jour en permanence par la plateforme et solliciter le marché à son gré, pour des émissions et rachats, au plus près de ses besoins : de grandes perspectives, assurément…