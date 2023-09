L’initiation de paiement vise plus loin que le marché des cartes

Encore méconnue, l’initiation de paiement (IP) gagne du terrain et s’impose peu à peu. Il est vrai que ce moyen nouveau pour les particuliers payant un marchand, ou les entreprises, un fournisseur, cumule de nombreux avantages. A commencer par la simplicité : le créancier envoie un message à son client pour lui demander un paiement, le débiteur n’ayant qu’à confirmer le paiement et à choisir laquelle de ses banques va le faire.

La solution couvre un large spectre de transactions, à distance ou en magasin, la demande de paiement prenant la forme d’envoi de sms, de message électronique ou de QR code sur une facture… Le paiement qui s’ensuit, en général sous forme de virement, repose sur l’intervention, en arrière-plan, d’un prestataire de services relié au site du commerçant via une API (interface de programmation applicative). Celui-ci s’occupe d’envoyer le lien de paiement au débiteur et de transférer l’iban du commerçant à la banque choisie par le débiteur.

Les fintech à la manœuvre

Un petit nombre de fintechs se sont emparées du sujet depuis que la directive sur les paiements DSP2 a ouvert l’accès aux comptes bancaires à des prestataires autorisés. Les banques ont peu à peu adopté ce service. «Toutes les banques désormais le proposent, y compris, depuis peu, la banque HSBC», observe Faysal Oudmine, directeur général de Fintecture qui a ouvert la voie dès 2020, dans le cadre de ses activités centrées autour du virement. La fintech, qui traite des paiements à hauteur de 120 millions d’euros chaque mois en moyenne, propose l’IP dans les échanges en BtoB, comme Bridge, tandis que d’autres, comme Cashlee ou Linxo, se focalisent plutôt sur le BtoC.

La solution bénéficie avant tout de la sécurité qu’elle apporte aux transactions, notamment par rapport aux paiements par carte. «Dans l’initiation de paiement, la personne qui paye n’a aucune information à saisir, la solution ne réclame que son mot de passepour se connecter à son compte bancaire. Le paiement est validé via le compte bancaire donc avec le niveau de sécurité de la banque », indique Olivier Binet, directeur général chez Bridge.

Sécurité accrue et coûts réduits

Le virement Sepa n’étant pas répudiable, le moyen de paiement est plus fiable pour les bénéficiaires que la carte et que le prélèvement. «Si les deux banques sont compatibles en virement instantané, le virement se fait en instantané, sinon, le virement est standard à J+1, mais irrévocable, selon la DSP2. Dans les deux cas, la solution sécurise le créancier», souligne Emmanuel Dreux, directeur général de Cashlee, fintech créée fin 2021 pour proposer un moyen d’encaissement aux professionnels indépendants.

En outre, le créancier évite les erreurs – de montant, de libellé…- que peuvent comporter des paiements classiques : comme l’initiative de la transaction appartient au créancier, la référence de la commande est véhiculée par le processus de paiement, ce qui n’est pas le cas quand le virement est initié par le client payeur. Le rapprochement bancaire n’est plus problématique.

Les frais sont plus faibles que dans le système par carte où la banque du commerçant reverse une commission d’interchange et impose des équipements ad hoc. «Cette solution est très prometteuse pour le eCommerce, en alternative à la carte bancaire et les boîtiers de sécurité qui l’accompagnent dans certains pays », indique Thierry Dinard, Expert paiements chez Syrtals.

Certes, la carte n’est pas menacée dans l’immédiat. «Pour les transactions à panier moyen de moins de 100, voire 150 euros, la carte reste dominante compte-tenu des habitudes des consommateurs et des tarifs que les grands marchands arrivent à négocier. Ils réalisent 80% des volumes des transactions par carte, analyse Faysal Oudmine. Les transactions sans carte, par initiation de paiement, intéressent les marchands pour des gros montants, à partir de 1.000 euros ». Le fait est que l’IP affranchit les paiements des plafonds qui limitent les montants de transactions par carte. Ce moyen de paiement s’attend donc bientôt à être favorisé par la facture électronique, puisque le virement peut être sorti de la banque en point d’accès pour être intégré à la facture.

Virement instantané, un tremplin

Surtout, la généralisation du virement instantané devrait représenter un facteur d’accélération décisif. Generali a ainsi présenté, lors de la conférence Universwiftnet du printemps dernier, la mise en place par son équipe en France de l’initiation de paiement avec virement instantané et montré l’adoption rapide de cette solution parmi ses clients. Globalement, le virement instantané représente déjà le tiers des IP alors qu’il dépasse à peine les 10% des moyens de paiement en Europe. «Le virement instantané figure parmi les grandes priorités de la Commission. Il est notamment prévu de le rendre obligatoire, au même prix qu’un virement classique », explique Fanny Rodriguez, secrétaire générale de Fintecture. De quoi transférer des fonds en 10 secondes avec confirmation immédiate, contre 24 heures en général. En outre, les plafonds devraient être relevés.

La Commission semble décidée à faire passer cette réforme avant les élections européennes de juin 2024. «Le projet de la Commission européenne de rendre le paiement instantané obligatoire pourrait être approuvé en novembre prochain par le Parlement et le Conseil, à partir de quoi les banques européennes auront six mois pour recevoir les paiements instantanés et six mois de plus pour les émettre. Les banques non européennes auront une année de plus pour s’adapter », anticipe Paul Thomalla, head of Industry and Regulatory Affairs, Payments, chez Finastra.

Convaincre les banques

Encore faudra-t-il ensuite que toutes les banques parviennent à valider l’identité et le compte du bénéficiaire avant l’envoi du paiement. «Les plafonds du virement instantané sont en théorie de 100.000 euros, mais en fait, les banques qui doivent décider tout de suite d’autoriser le paiement, elles opposent de nombreux refus, parfois dès 1.000€ », déplore Faysal Oudmine. Face à quoi, Fintecture s’est mis en capacité d’orchestrer à la fois le virement instantané et le virement SEPA via l’initiation de paiement. «Ce qui compte pour le marchand n’est pas tant d’avoir les fonds tout de suite que la confirmation instantanée, d’où notre service ‘smart acceptance’ qui donne dans tous les cas l’information de confirmation du paiement.»

D’autres freins sont à l’œuvre du fait des systèmes bancaires. «La qualité des API fournies par les banques des consommateurs est déterminante pour l’expérience utilisateur, les prestataires d’initiation de paiement se battent pour que les banques améliorent l’ergonomie», indique Thierry Dinard. Les processus sont hétérogènes et suscitent parfois des doutes chez le consommateur soucieux d’éviter une fraude. «Certaines solutions dirigent le débiteur non pas directement sur son application bancaire, mais sur une page web lui réclamant son identifiant et son mot de passe pour y accéder, explique Emmanuel Dreux. D’où le refus de certains consommateurs de donner ces éléments. Or nos études montrent que le taux de réussite de validation des liens est lié à l’expérience consommateur. »

Fondamentalement, les banques semblent continuer de préférer les paiements par carte alors même que l’Europe veut se sevrer de ces solutions dominées par des acteurs non européens. «La DSP2 a été écrite sans consulter les banques. Elle les oblige à mettre en place des API sans en tirer de revenus, d’où une certaine réticence de leur part à s’y soumettre. Elles allèguent la faiblesse des volumes », expliquent Bertrand Simonin et Jean-Jacques Vironda, associés chez Cashlee. La DSP3 devrait leur donner la perspective d’un modèle plus rentable, avec de nouvelles possibilités de transactions, en vue d’équilibrer les efforts…