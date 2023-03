Libeo se concentre sur la facture électronique

Nouvelle étape pour Libeo. Pierre-Antoine Glandier, co-fondateur et directeur technique, prend la présidence de la société des mains de Pierre Dutaret. Ce dernier, aux manettes depuis la création en 2019 de la fintech, prend du recul et intègre le conseil d’administration.

Ce changement au sommet correspond à une nouvelle approche, dans un marché de la tech où les acteurs sont plus attentifs à l’équilibre et aux perspectives bénéficiaires des start-ups. La société spécialiste des factures fournisseurs va recentrer son développement sur la facture électronique qui devient obligatoire en Europe à partir de 2024. «La société rentre dans une nouvelle phase qui doit permettre d’affiner la rentabilité, explique Pierre Dutaret. Nous nous focalisons sur notre cœur de métier, la gestion de facture, d’autant que le marché s’oriente vers la normalisation et la certification par les Etats des intervenants. » Le virage est déjà bien amorcé puisqu’en janvier dernier, Libeo a annoncé un partenariat commercial avec BNP Paribas sur le sujet. Des présentations de ce chantier majeur pour leur gestion se déroulent auprès des entreprises clientes de la banque, notamment des PME.

Banques partenaires

Côté technique, la fintech construit une offre en partenariat avec Docaposte, expert du traitement des flux entre les entreprises. « Nous voulons devenir un acteur de référence du marché de la facture électronique pour les entreprises et les cabinets d’expertise comptable, grâce à nos interconnexions avec tous les outils des clients, bancaires et de comptabilité », déclare Pierre-Antoine Glandier. Les deux partenaires créent une structure qui jouera le rôle de PDP (plateforme de dématérialisation partenaire), donc ayant le même rôle dans les échanges de factures et de données que le portail public de facturation mais avec une offre de services complémentaires. «Nous préparons un service clé en main, les traitements courants des factures seront automatisés et le client n’aura plus que les flux exceptionnels à traiter», précise Pierre-Antoine Glandier. La plateforme sera utilisée par plusieurs banques.

Simplicité

La fintech s’est taillée une place de choix dans la gestion de la facture en digital, en privilégiant la simplicité et l’ergonomie et en intégrant les flux de paiement. Précurseur dans le paiement sans iban du fournisseur, réalisé en un seul clic, le service s’appuie sur une connexion par API aux banques et aux outils de comptabilité. Au-delà de la gestion des factures fournisseurs qui représente 80% de l’activité, l’outil s’est ensuite étendu à la gestion des encaissements où la start-up propose des relances adaptées et préservant la qualité des relations avec les clients. La société a développé ses services au fil de plus d’une trentaines d’intégration avec des partenaires, par exemple dans la gestion des notes de frais, le recouvrement etc… Le service est avant tout apprécié des PME mais parmi les 300 000 entreprises connectées à sa solution, on trouve aussi des groupes comme KFC, McDonald, Campanile, Sport 2000, Biocoop…La solution continue de gagner des clients, dans un contexte qui favorise la gestion au plus près des composantes du besoin en fonds de roulement. «En outre, nous lançons un service de règlement fournisseur avec paiement différé par le client, facture par facture, pour couvrir des besoins ponctuels de trésorerie », annonce Pierre-Antoine Glandier. Le service est en test auprès de quelques centaines de clients PME.