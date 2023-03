Ivalua vise une offre mondiale en facturation électronique

Le contexte est porteur pour les spécialistes des problématiques d’achats des entreprises et Ivalua en profite. Lancée en 2000, sa solution qui rassemble sur le cloud les données spécifiques aux achats a percé auprès d’une clientèle largement composée de multinationales en proposant des innovations et du conseil associé. Elle se lance dans la facturation électronique, la France ayant prévu l’obligation de digitaliser les factures à partir de juillet 2024 pour la réception de factures. Ivalua postule pour un statut de plateforme de dématérialisation partenaire (PDP), donc un rôle de transmission des données avec reconnaissance par l’Etat. Mais la société entend également décrocher à terme cette même position au niveau mondial. «La gestion automatique des factures sous le contrôle de l’Etat constitue une tendance de fond qui va se répandre dans le monde entier, anticipe David Khuat-Buy, fondateur et dirigeant de la société. Nous allons positionner notre offre dans cette perspective, l’intégration entre les achats et la facturation correspondant aux attentes des clients.» Après une forte accélération ces dernières années, la société compte 400 clients et affiche des revenus annuels de 150 millions de dollars, en hausse de 25% au dernier exercice qui a été rentable.