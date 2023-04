Infogreffe amende son offre pour faciliter la vie des entreprises

Les greffes des tribunaux de commerce sont au cœur de l’économie et leur GIE les aide à suivre ses évolutions. Les nouveautés se succèdent pour digitaliser et rendre plus accessibles les services publics qui sont confiés à Infogreffe, la tenue de registre du commerce, du registre des sûretés et la gestion du tribunal de commerce. Infogreffe digitalise ainsi toute la relation avec ses utilisateurs.

Le chantier de l’année est le nouveau service « Mon idenum », voulu par les évolutions réglementaires, pour doter les entreprises et dirigeants de sociétés d’une identité numérique. Ils vont disposer d’une identification forte pour accéder à des services multiples et l’ambition est la mise en place d’un coffre fort numérique d’ici la fin de l’année. Bientôt, le siège social de l’entreprise sera numérique aussi bien que physique !

Autre nouveauté, cette semaine, le GIE lance son service Mesobligations.infogreffe.fr : avec son numéro Siren et un rapide questionnaire en ligne, le chef d’entreprise peut connaître toutes ses obligations légales, en droit commercial, droit de la consommation, droit environnemental... l’outil offrant une vision très fine de ses besoins.

Les nouvelles technologies conduisent ainsi à étendre les solutions qu’Infogreffe met à la disposition des entreprises à partir de ses missions de service public, comme celles sur le KYC, le scoring, la mise en relation des vendeurs et acheteurs d’entreprise, la tenue de registre des titres non cotés en blockchain etc…