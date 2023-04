Esker fait décoller son offre cloud de facturation B to B

Le mouvement de dématérialisation des factures est international, la progression d’Esker le montre. Le spécialiste du traitement de factures entre entreprises a enregistré le troisième meilleur trimestre de son histoire en ce début d’année, avec une progression des commandes de près de 20%, exprimées en valeur annuelle récurrente. Le chiffre d’affaires du service offert via le cloud tire la croissance, représentant à présent plus de 80% de l’activité. Les chiffres sont portés par la digitalisation et les volumes d’activité des entreprises mais aussi par l’effet de rattrapage post Covid.

Facturation électronique obligatoire

En Europe, le groupe a quasiment triplé les signatures de contrats, hormis en France où l’activité recule de 36%, perturbée par le contexte économique et les incertitudes des prospects hésitant à lancer une nouvelle solution alors que les exigences de la facturation électronique obligatoire ne sont pas encore tout à fait claires. Aux Etats-Unis, l’ETI française enregistre une progression de 30%.