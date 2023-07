Dougs, la fintech de comptabilité en ligne, lève 25 millions d’euros

Un expert-comptable hybride conciliant le meilleur des deux mondes, c’est ainsi que se présente Dougs, un cabinet d’expertise comptable en mode Saas fondé en 2015. Patrick Maurice et trois associés ont ainsi développé une plateforme de traitement des données des entreprises afin d’automatiser la production de la comptabilité des petites entreprises, en se connectant à leurs comptes bancaires. Les entreprises clientes peuvent ainsi connaître leur chiffre d’affaires, leur résultat ou leur situation de trésorerie en temps réel.

Mais l’offre n’est pas seulement technologique, elle mise aussi sur le conseil et l’accompagnement humain. Dougs compte aujourd’hui 250 salariés, ingénieurs informatiques, experts-comptables, avocats, fiscalistes, etc. pour servir près de 14.000 très petites entreprises et réalise 16,6 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont 15 millions d’euros récurrents.

«Nous sommes en pleine croissance, les clients viennent à nous : 500 à 700 prospects nous contactent chaque mois, raconte Patrick Maurice, président de Dougs. Or, nous avons seulement cinq commerciaux, notre notoriété repose donc sur le bouche à oreille, sur le référencement sur le web et sur les réseaux sociaux.» Dougs embauche aussi quinze à vingt collaborateurs chaque mois. Une telle dynamique pousse les dirigeants à se montrer ambitieux : la société prévoit ainsi d’atteindre les 100.000 clients d’ici à six ans. Et d’étoffer son offre en proposant davantage d’analyses et de comparaisons grâce à un traitement encore plus poussé des données des entreprises.

Doubler le nombre de collaborateurs

Si Dougs est rentable depuis ses débuts, l’entreprise a besoin d’argent pour accélérer son développement. C’est pourquoi elle vient de boucler une levée de 25 millions d’euros auprès du fonds britannique Expedition Growth Capital, qui devient actionnaire minoritaire. Une réussite après une première tentative en 2022 qui s’était terminée sur un échec en raison du déclenchement de la guerre en Ukraine. Cette fois, le résultat est là, Dougs va pouvoir déployer ses ailes.

Premier objectif : multiplier par deux le nombre de collaborateurs, afin de développer une plateforme de traitement des factures électroniques. Ce projet sera mené avec d’autres cabinets d’expertise comptable pour mettre sur pied ce service qui devrait être agréé par l’administration fiscale en tant que plateforme dématérialisée privée. Dougs fournira sa technologie.

Deuxième objectif : poursuivre son développement à l’international en Espagne, où elle est déjà présente, mais aussi en Allemagne et au Royaume-Uni sur les deux prochaines années. Enfin, proposer de nouvelles fonctionnalités fondées sur l’exploitation des données pour offrir aux entreprises clientes une vision plus fine et des informations plus utiles sur leur situation.