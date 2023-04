Cybersécurité : les entreprises s’arment progressivement contre les cyberattaques

Bien, mais peut mieux faire. Si les entreprises sont mieux armées en matière de cybersécurité, la marge de progression reste importante. Alors que les cas de cyberattaque ou de demande de rançon par ransomware (rançongiciel) continuent d’alimenter l’actualité, 23% des grandes entreprises et collectivités sont encore dans une situation de vulnérabilité critique face à ce risque.

C’est ce qui ressort du dernier rapport de Wavestone – elle est l’une des quatre entreprises françaises cyber certifiées par l’Anssi (l’agence gardienne de la sécurité informatique française), avec Orange Cyberdéfense, Thales SIX GTS et Intrinsec, et conseille régulièrement des sociétés du CAC 40 sur leur stratégie cyber. Dans la dernière édition de son étude annuelle, rendue publique ce mercredi, que s’est procurée L’Agefi, Wavestone a mesuré la «maturité cyber» d’un panel d’une centaine d’entreprises privées et structures publiques (1) face aux principales menaces.

Derniers exemples en date : plusieurs hôpitaux (Bourg-en-Bresse, La Réunion, Brest), des collectivités territoriales (conseil départemental du Gard, mairie de Lille) ou des services parapublics (Météo France) ont subi des cyberattaques ces derniers temps. Un type de cyberattaque grimpe en flèche, le ransomware , soit le blocage par des pirates de l’accès aux données d’une entreprise en échange d’une rançon.

Or, le score général de «maturité cyber» (dans la stratégie face aux cyberattaques) – mesuré par Wavestone à partir de 29 mesures anti-ransomware – reste moyen, à 49%. Même si seules 23% des organisations incluses dans le panel sont encore considérées en situation critique (soit des proies faciles), contre 30% un an auparavant, grâce à des recrutements accélérés dans le secteur.



Le secteur financier, le moins vulnérable face aux risques de cyberattaque

Wavestone n’indique pas le nom des entreprises analysées dans son étude, pour des raisons de sécurité. Mais le secteur public (administrations) apparaît le plus faible (36,1% de maturité) en cas d’attaque de type rançongiciel, suivi par les services (44%), le luxe et le retail (48%), et l’industrie (49,4%). Cette année encore, les institutions financières sont en tête de classement (59,2%).

Autre constat, les entreprises renforcent les effectifs de leurs équipes cybersécurité, avec en moyenne un expert cyber pour 1.300 employés en 2023, contre un pour 1.500 en 2022, relève l’étude. Et ce malgré les pénuries actuelles de personnel formé et prêt à l’embauche dans le secteur.

Parmi les entreprises sondées, celles du secteur de la finance sont, là encore, en tête : elles comptent ainsi en moyenne un salarié pour 358 dédié à la cyber, quand l’énergie en compte un pour 946 salariés, l’industrie 1 pour 1.332, et, en bas de classement, le secteur public 1 pour 1.996.

En moyenne, les entreprises du panel consacrent 5,6% de leur budget informatique à la cybersécurité (contre 6,1% en 2022). Mais l’écart est marqué, entre le premier quartile, qui y investit 7,1% des dépenses informatiques, et le troisième quartile, avec 2,9%.

Pour rattraper leur retard, les secteurs les moins matures sont ceux qui investissent le plus : les entreprises publiques consacrent en moyenne 6,6% de leur budget IT à la sécurité, l’industrie ainsi que le luxe & retail 6%, l’énergie 5,5% et la finance 5,4%.

(1) Etude réalisée auprès d’organisations publiques ou privées représentant 5 millions de collaborateurs, évaluées face aux standards internationaux NIST/ISO. Date d’analyse des données : 1er avril 2023.

A lire aussi: