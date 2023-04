Coupa place la gestion des achats sur orbite

La gestion des approvisionnements, voilà un sujet dont l’actualité ne faiblit pas chez les acteurs financiers ! Le leader de la gestion des achats Coupa Software annonce ainsi un partenariat avec Goldman Sachs Transaction banking (Txb) pour simplifier, grâce à un service proposé dans le cloud, les paiements entre entreprises clients et fournisseurs. Le service traite les flux domestiques et internationaux et intègre les éventuelles transactions de change associées en couvrant 167 pays. Grâce à une API, la solution permet un échange de données en temps réel et elle propose les avancées de Swift GPI , un service permettant de suivre de bout en bout les paiements internationaux et de les exécuter avec une efficacité renforcée.

Recommandations pour la «supply chain»

En parallèle, Coupa Software – qui compte parmi ses clients des grands groupes comme Engie, Sanofi, Nec…- lance une nouvelle plateforme cloud proposant aux entreprises une gestion améliorée de l’ensemble de leurs dépenses, grâce à une visibilité sur les transactions et des propositions d’amélioration des chaînes d’approvisionnement, basées sur l’intelligence artificielles. En outre, la solution propose un suivi de l’empreinte carbone liée aux voyages d’affaires.

En février dernier, Coupa Solftware a été racheté pour près de 8 milliards de dollars par le fonds Thoma Bravo, avec, en minoritaire à ses côtés, Abu Dhabi Investment Authority.