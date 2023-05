L’inflation et la hausse des taux pèsent sur les délais de paiement en Europe

Le constat fait par Intrum n’est pas très réjouissant. La flambée de l’inflation et le relèvement des taux d’intérêt ont eu un effet négatif sur le comportement de paiement des entreprises, montre la dernière édition de l’étude (European Payment Report) publiée par le spécialiste suédois du recouvrement des créances. Ce rapport se fonde sur les résultats d’une enquête menée simultanément dans 29 pays européens entre fin novembre 2022 et avril 2023 auprès de 10.556 entreprises de toute taille dans 15 secteurs d’activités, dont 400 sociétés interrogées pour la France.

Les délais de paiement inter-entreprises (BtoB) en Europe ont atteint 56 jours cette année, soit une hausse de trois jours par rapport à la précédente enquête. Pour la France, la détérioration est de deux jours à 57 jours. De surcroît, 45% des entreprises françaises envisagent de demander des délais de paiement plus longs à leurs fournisseurs, contre une proportion moyenne de 38% en Europe. Pour 56% des répondants français, il est de plus en plus difficile de s’entendre avec leurs clients sur des conditions de paiement équitables pour les deux parties, contre une moyenne européenne à 53%. «Le pessimisme plus important des dirigeants français est paradoxal car le bouclier énergétique mis en place par le gouvernement et l’existence d’un taux d’usure ont permis de mieux protéger les entreprises dans l’Hexagone», commente pour L’Agefi Thomas Duvacher, directeur général d’Intrum France.

A lire aussi:

La réduction des coûts est une priorité absolue

La directive européenne sur les retards de paiement, qui doit être réexaminée à l’été prochain, recommande un délai de paiement maximal de 60 jours pour les entreprises et de 30 jours pour les autorités publiques. Point positif, la proportion d’entreprises françaises ayant mis en place une charte de bonne conduite visant à diminuer les délais de règlement ou prévoyant de le faire est passée de 78% en 2021 à 85% à l’heure actuelle. A l’échelle européenne, 68% des dirigeants interrogés estiment qu’il faudra plus d’un an pour que le taux d’inflation se stabilise sous la barre des 2%, contre une proportion de 59% pour leurs homologues français. Mais ces derniers indiquent à 76% que la réduction des coûts sera une priorité absolue au cours des 12 prochains mois, contre 72% pour les dirigeants européens.

Si 70% des entreprises européennes, soit 10 points de plus que l’an dernier, estiment que les pertes découlant des impayés sont une source de difficultés pour elles, cette proportion est passée de 50% à 73% sur la même période pour les sociétés françaises interrogées. Cette gestion non optimale des créances clients, qui pénalise leur trésorerie, coûte 53 milliards d’euros par an aux entreprises françaises. Ceci a parfois des conséquences dramatiques, comme en témoigne l’augmentation de 47% du nombre des défaillances sur un an en avril 2023, avec 46.183 cas recensés par la Banque de France. «La poursuite de la hausse des délais de paiement se traduit par des pressions grandissantes sur la charge de travail administrative mise en œuvre pour gérer ce problème. Or le manque de ressources internesmentionné par les entreprises fait naître un cercle vicieux qui débouche sur une accumulation des stocks de créances clients», explique Thomas Duvacher.

Une nouvelle plateforme destinée aux PME et TPE

En se fondant sur sa connaissance des différents secteurs d’activités et sur sa capacité à optimiser les processus de recouvrement, Intrum lancera cette année en France une nouvelle plateforme pour le management des relances et la gestion des créances destinées aux PME et TPE. Cet outil, nommé Actipay, sera mis à la disposition de ces entreprises qui pourront ainsi gérer de manière autonome et centralisée leurs relances initiales. Une contribution financière leur sera ensuite demandée si le client souhaite utiliser les services complémentaires proposés par la plateforme. En parallèle, «Intrum lancera pour les grandes entreprises la plateforme Actipay Expert qui vise l’ensemble des besoins fonctionnels du credit management et la gestion automatisée du recouvrement», précise Thomas Duvacher.