La vague des défaillances d’entreprises se poursuit en France

Les défaillances d’entreprises continuent d’augmenter progressivement en France, même si elles restent inférieures à leur moyenne avant la pandémie de Covid. À fin juillet, leur nombre cumulé sur les douze derniers mois a de nouveau progressé, en hausse de 42,5% par rapport à la même période l’an dernier, à 49 863, a annoncé jeudi dans un communiqué la Banque de France. Elles progressent de 1,3% par rapport au cumul sur douze mois en juin.

Ce nombre de défaillances sur un an reste toutefois bien inférieur au niveau moyen enregistré sur la période 2010-2019 (59.342), avant la pandémie, souligne la banque. Elle rappelle que «les défaillances ont fortement reculé à compter du début de la crise sanitaire, à la suite de la modification temporaire des dates de caractérisation et de déclaration de l’état de cessation de paiements, puis des mesures publiques de soutien en trésorerie permettant d’éviter cet état de cessation des paiements.» Les défaillances sont encore en retrait de 2,5% par rapport à l’année 2019.

Tous secteurs confondus

Depuis plusieurs mois un mouvement de rattrapage est à l’œuvre. Un rattrapage qui concerne tous les secteurs de l’économie, mais de façon hétérogène, certains comme le commerce ou la construction, ainsi que l’hôtellerie et la restauration, étant plus touchés, et toutes les tailles d’entreprises. «Il est toujours de moindre ampleur pour les microentreprises et entreprises de taille indéterminée», indique la Banque de France. La plus forte augmentation est parmi les ETI et les grandes entreprises avec 56 défaillances contre 23 il y a un an. Leur nombre parmi les petites entreprises a quasiment doublé à 1.147.

