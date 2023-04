Trafigura accroît ses crédits renouvelables à 5,4 milliards de dollars

Le marché agité des matières premières ne trouble pas Trafigura. Au contraire, le spécialiste en négoce de matières premières (320 milliards de dollars de revenus en 2022) vient de renouveler ses lignes de crédit renouvelable (revolving credit facility ou RCF). Une facilité de ce type à un an a même été conclue à hauteur de 1,9 milliard de dollars au lieu du 1,5 milliard prévu, suite à une forte sursouscription.

En parallèle, le groupe a étendu d’un an la maturité de son crédit RCF à trois ans de 3,5 milliards de dollars, utilisant sa première option d’extension prévue par le contrat signé l’an dernier. Dans le même temps, la taille de cette tranche a été augmentée de 250 millions de dollars.

Volatilité

Le financement RCF représente un pilier du modèle financier du groupe, l’aidant à composer avec la volatilité accrue des marchés telle qu’elle s’est manifestée ces derniers mois et les à -coups dans les transactions et les appels de marge qui s’ensuivent. De même, pour les bailleurs de fond, ces financements sont stratégiques. « Les grandes maisons de négoce de matières premières comme Trafigura représentent un point central pour la franchise des banques spécialistes du marché et leur participation à nos financements est au cœur de nos relations , souligne un porte-parole du groupe. A l’instar de ses pairs, Trafigura a bénéficié d’une réallocation des banques de leurs engagements vers les groupes les plus solides du secteur. »

Les facilités ont été structurées en forme de lignes de financement durable, dites sustainability linked loans (SLL) et leur prix varie selon la mesure de cinq indicateurs clés de performance, effectuée par un expert indépendant. Les engagements portent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (Scope 1 et 2), l’approvisionnement durable en métaux, la croissance des actifs du groupe en énergie renouvelable, la mise en œuvre des principes sur la sécurité et les droits humains dans les opérations du groupe et un critère sur les accidents du travail.

54 banques

Quelque 54 banques déjà partenaires de l’emprunteur ont participé aux crédits, dont six « mandated lead arrangers et bookrunners», Bank of China Limited, London Branch, ING Bank N.V., Sumitomo Mitsui Banking Corporation et UniCredit Bank AG comme arrangeurs « actifs » et Coöperatieve Rabobank U.A. and Société Générale comme arrangeurs « passifs ».