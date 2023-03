Telamon finance sa transformation avec une obligation Relance

Une opportunité, c’est ce que constitue pour Telamon les obligations Relance (OR). La société vient d’emprunter 16 millions d’euros avec ce dispositif garanti par l’Etat. «Il s’agit d’une source de financement à huit ans, bon marché et dont la mise en place a été relativement simple», déclare Christophe Bouthors, président de Telamon.

La société correspondait aux critères définis pour bénéficier du dispositif, en premier lieu des plans de développement solides à financer. A partir de son activité dans la promotion immobilière, notamment en logistique et reconversion de friches industrielles (1,4 milliard d’actifs gérés, 1,5 million de m² de logistique livrés et 100 000 m² en parcs d’activité en développement), elle se diversifie sur le thème porteur de la production d’énergie renouvelable. Cette nouvelle activité est née il y a environ deux ans suite à l’installation de centrales photovoltaïques sur les toitures des bâtiments logistiques. En plus de la production d’énergie renouvelable, Telamon est actif la reconversion de friches industrielles, un secteur lui aussi porté par la transition écologique. Par ailleurs, la société n’est pas détenue majoritairement par un fonds d’investissement - Andera est minoritaire à son capital - et n’a pas eu recours à un autre dispositif de crise Covid tel que les Prêts garantis par l’Etat.

De fait, Telamon a vu dans les obligations relance le moyen d’améliorer ses conditions de financement et non pas une réponse à un besoin déjà présent. «La demande de financement de Telamon s’inscrit parmi une vague de candidats au financement par obligations Relance qui nous ont sollicités à la rentrée de septembre, suite à la hausse des taux d’intérêt de l’été , indique Benjamin Fougerat, managing partner chez Trocadero Capital. Dans la mesure où le financement OR est subordonné aux dettes existantes avec des sûretés de second rang, et qu’il respecte la documentation juridique d’origine, les banques acceptent ces nouvelles dettes destinées au développement des entreprises. D’autant plus que ces financements ont un intérêt compétitif compte tenu de la remontée des taux.» Telamon a pu émettre son OR selon les conditions de prix du premier dispositif d’OR lancé fin 2021, le prix moyen des financements s'élèvant à 6,2%, inférieur à celui du qui a été ajouté en février dernier, d’environ 200 points de base plus cher.

Reste qu’un financement subordonné à huit ans avec un remboursement in fine correspond bien au modèle nouveau de Telamon qui est plus capitalistique. « L’OR va nous éviter de mobiliser des fonds propres en amont des projets, par exemple pour payer les coûts de démolition et de dépollution des friches industrielles à reconvertir, déclare Christophe Bouthors. De plus, cette solution est meilleure que les financements disponibles sur le marché, certes abondants mais de plus en plus chers et qui nécessitent de monter un tour de table pour chaque projet.» De quoi répondre plus facilement aux appels d’offres pour de nouvelles opérations. De même, disposer de fonds à long terme est intéressant dans un contexte de moindre visibilité sur les prix de l’énergie renouvelable.

Hausse des coûts

En effet, l’équation de la production d’énergie photovoltaïque est modifiée par la hausse des taux et la dégradation des coûts d’approvisionnement. Les prix garantis au début des projets, lors de leur montage deux ans auparavant, ne couvrent plus les coûts effectifs. «Résultat, les négociations avec la CRE sont un peu itératives et nous avons moins de visibilité, explique Christophe Bouthors. Toutefois, la nécessité d’un nouveau mix énergétique nous amène à parier sur la pérennité à long terme des besoins d’énergies renouvelables et sur un nouvel équilibre pour cette activité.»