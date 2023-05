Swift innove dans les paiements, en toute simplicité

Coup d’accélérateur chez Swift. La coopérative bancaire multiplie les projets pour aider les banques à garder leur place dans la course à l’innovation. L’adoption progressive du nouveau format ISO 20022 dans les paiements par les banques constitue un premier vecteur de nouveautés. Certes, le travail sur le standard ISO 20022 dure depuis des années, mais le sujet s’est retrouvé sur le devant de l’actualité en mars dernier en Europe avec la bascule de tous les paiements bruts en euros dans ce nouveau format.

Pour ce qui concerne les paiements transfrontières sur Swift, les banques sont tenues de pouvoir recevoir les paiements ISO 20022 et d’ici à fin 2025, elles devront être capables de les émettre. Une nouvelle plateforme de Swift a été mise en place pour assurer une interopérabilité entre différents acteurs qui n’auront pas la même vitesse d’adoption du nouveau standard, en faisant en sorte qu’ils puissent communiquer sans parler le même langage.

Surtout, l’infrastructure va permettre au nouveau format de déployer ses avancées. «Notre nouvelle plateforme assurera l’intégrité de bout en bout de ce qui est le plus grand atout de la norme ISO 20022, à savoir des données riches et structurées, qui permettront de lever un nombre important de frictions liées, par exemple, au rapprochement entre le paiement et la facture au sein des entreprises ou au filtrage dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme au sein des banques », précise Raphaël Marek, directeur de Swift France.

Pré-validation

En outre, Swift est en train de construire des services innovants autour d’ISO 20022, telle la «Pré-Validation» qui permet de vérifier, avant même l’envoi du paiement, si les données du compte du bénéficiaire sont correctes, source majeure d’erreurs et de retards. La coopérative compte d’ores et déjà 173 banques signataires pour ce service et 27 banques l’utilisant concrètement. «En pratique, « Pré-Validation » envoie via une API (interface de programmation applicative) une requête de la banque du donneur d’ordre à la banque du bénéficiaire et, si cette dernière n’est pas utilisatrice du service, Swift pourra fournir une réponse sur la base des données historiques stockées au sein de son réseau, explique Raphaël Market. Cette réponse est très innovante. »

Dans les paiements, la réponse de Swift au changement ne faiblit pas. «Swift innove depuis quelques années, alors que des fintechs développent des solutions concurrentes, comme Ripple qui s’est positionné sur les paiements internationaux. Bousculé, Swift a riposté avec GPI », observe Olivier Ringard, directeur de missions chez Utsit, une société de conseil aux grandes entreprises utilisatrices de la messagerie financière. GPI est un grand succès, couvrant à présent 80% des paiements internationaux.

A présent, Swift Go veut en constituer la réplique pour les paiements de moins de 10 000 dollars, euros ou livres sterling. Swift Go a été lancé en juillet 2021 et la priorité de Swift et de sa communauté est maintenant d’ouvrir des corridors de paiements sur les principales devises en vue d’atteindre une masse critique. On dénombre à ce jour 110 banques en production et 70 en test, avec un total de 630 banques inscrites. «Sachant que les paiements transfrontières de faibles montants connaissent les plus fortes croissances, Swift Go va permettre aux banques de défendre, voire d’augmenter, leurs parts de marché dans un environnement marqué par une forte concurrence de la part de fintechs », décrypte Raphaël Marek.

Les métiers mieux servis

En parallèle de ces innovations, Swift facilite leur usage par les banques et leurs clients. Le recours aux API est déterminant.

« La technologie API simplifie l’adoption d’un service, l’utilisateur n’ayant pas besoin d’infrastructure importante, indique Raphaël Marek. Surtout, les APIs changent la façon d’utiliser les services, comme le montre notre pilote Instant Cash Reporting que nous menons avec différents acteurs, notamment en France : au lieu d’attendre la fin de la journée son relevé de compte, l’entreprise en disposera quand elle en aura besoin, l’API permettant d’aller chercher l’information selon son besoin métier. »

En plus de ses propres API, Swift met à la disposition des utilisateurs celle de tiers. «La coopérative a construit une sorte de place de marché, apportant une garantie de robustesse pour les services fournis par des tiers », indique Adrien Sicoli, associé fondateur, directeur du développement de Dixio, une société de conseil partenaire de Swift. Des standards sont en développement pour aider les adhérents à résoudre le problème de compatibilité posé par la multiplication des API.

Cloud public et privé

Enfin, toujours pour alléger son empreinte dans l’infrastructure de ses utilisateurs, le réseau ultra-sécurisé qu’est Swift met en place progressivement Swift Alliance Cloud, une nouvelle solution d’accès en Saas. «L’utilisation du cloud constitue une tendance forte du marché et nous accompagnons les clients de Swift optant pour cette démarche, expose Thierry Miskavi, dirigeant fondateur de Dixio. Grâce à la nouvelle offre Alliance Connect Virtual de Swift, nous pouvons nous passer des boîtiers VPN physiques et proposer une offre entièrement Cloud.» La solution remplace Alliance Lite2, et permet un accès plus facile au réseau Swift, en utilisant notamment des APIs comme canal d’échange d’information.

La coopérative s’entoure aussi de partenaires et prestataires pour faciliter l’installation de ses services. «La connexion à Swift Alliance Cloud requiert un minimum d’infrastructure et de briques logicielles Swift, même si elle est beaucoup plus simple qu’il y a quelques années », indique Olivier Ringard. Utsit aide ainsi les entreprises françaises à se connecter aux solutions du marché d’accès à Swift, plus aucune n’étant connectée en direct au réseau. Au nombre de 2.600 dans le monde, dont 400 en France, les entreprises internationales utilisant Swift représentent à présent plus de 20% de ses 12 000 clients.

Pour les acteurs - les banques surtout - souhaitant leurs propres infrastructures Swift, le recours au cloud public, notamment pour des raisons de flexibilité, se répand. «Notre partenariat avec AWS nous permet d’offrir aux clients de Swift une migration de leur utilisation de Swift dans une infrastructure cloud qui leur est propre, entièrement sécurisée », indique Thierry Miskavi. De quoi aider les utilisateurs à répondre aux exigences croissantes de Swift pour sécuriser ses accès.

