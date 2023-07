Satisfecit pour les fonds de garantie de Bpifrance

Métier historique de Bpifrance, La gestion des fonds de garantie confirme son efficacité pour soutenir le financement des entreprises. Tel est le message principal qui ressort d’un rapport que vient de produire la Commission des finances du Sénat destiné à contrôler une activité qui a augmenté globalement de 45% l’an dernier, avec 6,4 milliards d’engagements couvrant près de 100 000 prêts.

Massif

Dotés par l’Etat à 90% et par d’autres collectivités publiques – Caisse des dépôts, FEI, régions…- , ces fonds de garantie servent à couvrir les prêts bancaires classiques aux TPE et PME lorsque les emprunteurs se situent aux moments les plus risqués de leur vie - création, transmission, développement, international, innovation…- où les banques ont besoin de confort pour s’engager. Les garanties portent sur 40% à 70% des crédits. Elles ont représenté 4 milliards d’euros en 2022, pour 8 milliards de crédits associés à plus de 62 000 entreprises.

Il ne s’agit pas des garanties octroyées pour le compte de l’Etat dans le cadre de la crise, avec les Prêts garantis par l’Etat. De même, Bpifrance serait sur le point de lancer une garantie pour soutenir l’achat d’énergie verte par les PME et ETI via des PPA (Power purchase agreement) et cette activité à venir n’est pas mentionnée, bien-sûr, par le rapport.

Considérant le bon fonctionnement du dispositif, le rapport recommande de relever « avec modération » le seuil de 200 000 euros en dessous duquel les banques peuvent décider, par délégation, de l’octroi de la garantie.

En outre, Bpifrance octroie des garanties sur des prêts que l’établissement public délivre lui-même. Il s’agit de prêts appelés « prêts sans garantie » (PSG) pour lesquels les entreprises ne disposent pas d’actifs à mettre en collatéral au bénéfice des banques. La garantie des fonds porte alors sur environ 80% de l’encours. Ces prêts ont été favorisés par la crise : ils ont atteint 5 milliards d’euros en 2022, en hausse de 9%. Le rapport recommande d’infléchir la tendance de cette activité de garantie en croissance soutenue au profit des garanties sur prêts bancaires qui ont un effet de levier supérieur.

De fait, le système permet un effet de levier (coefficient multiplicateur) moyen de 14,7, à quoi s’ajoute l’effet d’entraînement sur le financement bancaire, qui est garanti en moyenne à 50%, pour un levier total de 30.

Le dispositif des fonds de garantie est jugé efficace en termes de retombées économiques et sans effet négatif notable. Les sommes irriguent tous les secteurs d’activité et des géographies variées et concernent surtout les TPE, représentant près de 90% des bénéficiaires et 60% du montant des garanties.

Bien dans leur rôle, les rapporteurs réclament toutefois plus de transparence, à la fois sur les flux versés par l’Etat et sur le choix des coefficients multiplicateurs retenus pour chacun de la bonne centaine de fonds de garantie gérés par Bpifrance.