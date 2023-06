Responsable de paiements : un pont entre trésorerie et vente

Le rôle de responsable de paiements évoque en général les paiements afférents à la trésorerie de l’entreprise et à celle de ses fournisseurs. Or, avec l’émergence de l’internet, un autre métier à la même dénomination a vu le jour il y a quelques années. Identifié comme tel ou faisant partie d’une « équipe » paiements, ce nouveau rôle doit garantir « un parcours de paiements en ligne le plus simple et le plus fluide possible et sans frictions, selon Jean-Noël Lau Keng Lun, product manager au sein de la Digital Factory d’Accor. Cette fluidité exige un certain nombre d’adaptations technologiques. » Sans surprise, ce rôle est très présent dans le secteur des services – grande distribution, hôtellerie, transports – où les parcours d’e-commerce restent prépondérants.

Selon Arnaud Winkelmann, directeur financement trésorerie et monétique au sein du groupe Compagnie des Alpes, la recherche d’omnicanalité a changé la donne. « Désormais, le monde physique et le monde digital ne doivent plus faire qu’un : certaines personnes vont commander en ligne mais récupérer leurs achats en magasin et il faut pouvoir gérer l’ensemble de ce parcours. »

A l’origine de l’incursion des groupes dans ce métier, plusieurs raisons. « L’introduction de la réglementation DSP 2 (directive européenne sur les Services de paiement 2, NDLR) a été à l’initiative de la création de notre équipe paiements, explique Jean-Noël Lau Keng Lun. Il a fallu s’y adapter vite car il allait devenir impossible de payer en ligne si DSP2 n’était pas mis en place dans les temps. »

A lire aussi:

Incontournable

A la Compagnie des Alpes, le besoin de centralisation a rendu la création de ce poste incontournable. « Nos filiales aussi bien dans le secteur des parcs d’attraction que dans les remontées mécaniques avaient chacune leur propre fonctionnement, explique Arnaud Winkelmann. Il y avait donc moins de force de négociations dans la partie tarifs flux, moins de pouvoir de négociations pour développer de nouveaux moyens de paiement, sans oublier un manque d’expertise dans des métiers de la monétique en évolution constante. »

Chez Maisons du Monde, le lancement du projet Alma, une initiative de paiements en quatre fois sans frais sur son site web et en magasins, a servi de détonateur. « A l’époque, le groupe s’organisait autour d’un product owner tandis que le paiement était disséminé dans différentes fonctions de l’entreprise, explique Jérôme Connac, responsable de paiements chez Maisons du Monde. Le projet a permis d’agréger le tout autour des paiements et de créer une stratégie. » Mouton à cinq pattes, le professionnel fait un peu office d’homme-orchestre. « C’est un rôle de directeur de projet global sur les métiers transverses, poursuit le responsable de paiements chez Maisons du Monde. Il doit posséder d’énormes compétences commerciales car, à tout moment, il doit entretenir un véritable écosystème. »

Le travail du responsable de paiements est de se nourrir de l’ensemble des usages de paiements locaux JEROME CONNAC, responsable de paiements chez Maisons du Monde

Alors que cartes, argent liquide et chèques ont longtemps dominé le domaine des paiements, les usages se sont multipliés au fil des années, avec quelques spécificités géographiques à la clé : l’Italie est friande de virements, l’Espagne ne jure que par Bizum, l’équivalent de Paypal. « Le travail du responsable de paiements est de se nourrir de l’ensemble des usages de paiements locaux », explique le responsable de Maisons du Monde. De Mastercard à Adyen en passant par Klarna et bien d’autres, ce professionnel doit aussi avoir une connaissance approfondie des acteurs du secteur. « Ces acteurs du paiement possèdent souvent de très grosses communautés d’acheteurs sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour générer plus de trafics et de ventes au sein de nos magasins », poursuit Jérôme Connac.

Générateur de revenus

En lien avec de nombreux services – marketing, comptabilité, informatique, etc. –, le poste est très complet et les professionnels plutôt rares sur le marché du travail. « Idéalement, nous sommes à la recherche de professionnels aguerris dans l’univers des paiements, explique Corinne Orémus, directrice générale du cabinet de recrutement Vendôme Associés. Ils doivent aussi s’intéresser aux sujets de réglementation et posséder un savoir-faire innovant en termes d’expérience client. » Les niveaux de salaires peuvent osciller entre « 85.000 et 105.000 euros, auxquels s’ajoute un variable de 150.000 euros dans les plus grosses structures », estime la professionnelle.

Rattaché historiquement à la trésorerie – c’est encore le cas pour un certain nombre d’entreprises –, le métier s’étend aujourd’hui de façon croissante au-delà de sa fonction d’outil technique et administrative pour être considéré comme un levier de croissance. « Le métier de responsable de paiements n’est plus une fonction régalienne de l’entreprise mais devient une activité génératrice de revenus », explique Jean-Noël Lau Keng Lun. Sans surprise, Accor a décidé de loger cette fonction dans le Digital Business Factory, un centre d’innovation technologique de quelque 700 personnes fondé en 2021 dont l’objectif est de créer des parcours digitaux d’excellence pour les clients et les hôtels. Une équipe paiements d’une dizaine de personnes y travaille. « Certains vont s’occuper de la partie logiciels et techniques, une partie sera plus spécialisée dans la fiscalité tandis que d’autres professionnels seront amenés à discuter avec les acteurs du marché. »

Et les résultats sont au rendez-vous. « Grâce à la constitution de notre équipe paiements, nous sommes parvenus à améliorer la performance de notre site internet, explique Jean-Noël Lau Keng Lun. Le nombre de paniers d’achats abandonnés a aussi largement décru. » Chez Maisons du Monde, Jérôme Connac indique que 20 % des ventes de meubles en magasins passent désormais au travers de cette solution. « Cela nous a aussi permis de booster l’ensemble de nos paniers moyens de 30 % à 40 % et de 60 % sur nos meubles en magasins. » Signe, s’il en est, du rôle devenu clé du responsable de paiements.