L’Euro contre dollar reste baissier à court terme

Le différentiel de taux, notamment entre la Réserve Fédérale américaine (Fed) et la Banque Centrale Européenne (BCE), était l’un des principaux marqueurs du marché des changes ces dernières semaines. C’est moins le cas désormais. Nous sommes face à un marché technique où ce sont les niveaux de résistance et de support, entre autres, qui influencent l’évolution des taux de change. L’analyse technique confirme un biais baissier sur l’EUR/USD à court terme. Hier, la paire a cassé la zone de support située à 1,0788 qui constitue le point bas du 3 avril. Le potentiel de baisse pourrait conduire l’EUR/USD vers les 1,0650 à court terme. A long terme, nous pensons toujours que la hausse devrait l’emporter.

Explication : Ce tableau présente les niveaux de support et de résistance hebdomadaires sur les principales paires de devises du marché des changes. Il est actualisé chaque semaine. Ces niveaux permettent d’anticiper des éventuels retournements de cours. La résistance est un niveau de prix où les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. A l’inverse, le support est un niveau de prix où les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. En cas de cassure d’un support ou d’une résistance, on parle de « break-out ». Cela peut générer des signaux d’achat ou de vente.

Defthedge propose de l’analyse technique, un outil de pilotage et du conseil opérationnel en risques de change et de matières premières.