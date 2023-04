Les régulateurs de l’information extra-financière ajustent leurs priorités

Un peu de temps et plus de clarté pour les entreprises attelées à la préparation de leur information extra-financière. C’est, du moins, ce que souhaite leur apporter l’ISSB (International Sustainability Standards Board), le normalisateur international qui vient de revoir ses priorités. Pour s’adapter aux nouvelles exigences de reporting, les entreprises assujetties pourront, pendant un an, se limiter à délivrer de l’information sur le sujet climatique, en appliquant les standards S1 et S2 dont la version définitive sera publiée à la fin de ce semestre. Les standards en préparation moins avancée, sur les autres aspects de la durabilité, pourront être suivis avec un décalage d’un an par les entreprises. En clair, il s’agit de procéder par étapes pour aider les entreprises à franchir le pas. « Cela permet de démarrer progressivement et sans attendre, sur les standards déjà (quasi) prêts, en continuant en parallèle le travail de normalisation et d’harmonisation du reporting sur les autres domaines (social, gouvernance), indique Thomas Verdin, associé Pôle Banque et règlementaire chez BM&A UK.

Pragmatisme

De quoi éviter de bloquer des entreprises dans leurs travaux du fait d’une tâche trop difficile. « Ce décalage de calendrier décidé par l’ISSB est pragmatique, le normalisateur voulant faire de ses standards une référence mondiale. D’où la nécessité d’avancer sur la base d’un consensus, y compris parmi les pays où les entreprises sont moins matures sur la prise en compte de la durabilité », indiquent Catherine Saire, Associée Sustainability et Julie Mary, Directrice Sustainability chez Deloitte.

Le recentrage des exigences de l’instance dirigée par Emmanuel Faber fait écho à celui auquel est en train de procéder le normalisateur européen, l’Efrag. « Il y a aussi certainement une course de vitesse entre les normes ISSB internationales et les ESRS (european sustainabiliy reporting standards) européennes pour lesquelles les priorités ont été également récemment affichées par la Commission s’adressant à l’EFRAG, note Thomas Verdin. Il faut avancer sur la mise en œuvre des standards extra-financiers. » Le 29 mars dernier, la Commission européenne a demandé au normalisateur de reporter les préparatifs des normes sectorielles et de réorganiser ses travaux pour se concentrer sur le premier jeu de 12 normes les plus avancées.

Autre raison du nouveau phasage, le sujet climat répond à des besoins prioritaires d’informations des investisseurs, selon l’ISSB. Ils doivent en effet prendre en compte des enjeux de réputation et la réglementation européenne.

Levier d’action

Mais ne faut-il pas craindre une réduction des exigences de durabilité ?

« Ce phasage montre que l’ISSB se cale sur la SEC, l’autorité de marché américaine (qui limite le reporting au climat) et sur l’existant en terme d’informations, regrette Maxime Mathon, associé fondateur d’Ascend, conseil d’entreprise sur les enjeux non financiers. Cette exemption vaut pour un an, il faudra voir alors si les choses ne seront pas décalées davantage. »

Ce qui est demandé reste de la « simple matérialité », et l’Europe garde ainsi son rôle de mieux - disant avec la « double matérialité » et une vision globale, ESG, sur une transition juste. « Le dispositif réglementaire européen en place n’en constitue pas moins déjà un levier d’action. Par exemple, la CSRD s’appliquera à partir de 2028 aux groupes internationaux ayant une activité significative en Europe et ces derniers commencent déjà à s’y préparer », assurent Catherine Saire et Julie Mary.