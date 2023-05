Les financements bancaires restent abondants

La croissance annuelle de l’encours de crédit bancaire aux sociétés non financières baisse légèrement en mars dernier, à +6,4% contre 6,9% en février, selon l’enquête de la Banque de France à fin mars dernier sur le financement des entreprises, publiée ce jour.

L’évolution la plus marquée concerne le crédit de trésorerie qui baisse à 4%, après avoir atteint 5,7% le mois dernier mais 4,6% en janvier. Avec un encours de 335 milliards d’euros, les lignes de trésorerie représentent le quart de l’encours total du financement par crédit bancaire.

La croissance des crédits à l’investissement continue d’être dynamique, à +,7,2% (7,3% en février), recouvrant 9% de progression pour l’équipement – cette forme de crédit représente près de 50% des flux de crédits bancaires nouveaux - et 4,3% pour l’immobilier.

Le taux de croissance brut mesuré sur un an est le plus élevé pour les grandes entreprises, à 13,2%, un chiffre qui masque deux tendances inverses, selon le communiqué de la Banque de France, observant « à la fois une hausse très dynamique des encours portés par quelques grandes entreprises alors que d’autres se désendettent. », selon . La progression est stable pour les PME, à 5% et se réduit à 5,6% pour les ETI (6,5% à fin février).

La vertu des taux fixes

Le coût du crédit bancaire reste inchangé, en moyenne, par rapport au mois précédent, à 3,68%, ce qui rend compte des effets progressifs des hausses de taux d’intérêt et des crédits à taux fixes conclus en période de taux bas et dont les entreprises bénéficient encore. Dans les crédits d’équipement ou d’investissement, y compris immobilier, la part du taux fixe va de 80% à près de 100%, contre 24% pour les lignes de trésorerie. Le financement de marché coûte en moyenne 4,13%.

Les secteurs d’activité bénéficiaires des plus fortes croissance du crédit bancaire sont les conseils et services aux entreprises (+13,4%), l’information et communication (+11,9%) et l’immobilier (+9,6%).