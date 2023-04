Les entreprises abordent des mesures de fond face à l’inflation

Les hausses de prix de l’énergie et leurs conséquences deviennent un sujet de préoccupation plus fort pour les entreprises. C’est le résultat d’une étude de l’Institut Herchenbach Supply Chain, conduite auprès de 320 décideurs d’entreprises de Grande-Bretagne, France et Allemagne. Fondé par le groupe Herchenbach, fabricant d’entrepôts de stockage et de logistique, l’Institut dispose d’un réseau d’experts du secteur du transport et de la logistique (44 % des professionnels interrogés) et donc d’une vision avancée des sujets d’approvisionnements.

Hausses de prix

Les entreprises ont pour l’instant surtout réagi avec des mesures de court terme à la hausse des prix de l’énergie et des matières premières. Plus de quatre sur cinq ont augmenté leurs prix ou envisagent de le faire et près de 9 sur 10 ont pris des mesures pour réduire leur consommation énergétique.

Mais les hausses de prix de l’énergie deviennent un sujet croissant d’inquiétude, ayant déjà affecté plus de la moitié du panel. En France, seulement 9% des entreprises ne se déclarent pas touchées contre 19% en Allemagne et 11% au Royaume-Uni. Du coup, elles ont entrepris des actions à plus long terme, notamment l’extension de leur réseau de fournisseurs, en plus des renégociations de prix d’achat, déjà faites pour 30%, ou prévues pour 40%. En outre, les entreprises envisagent – à 42% en France – d’investir dans la rénovation énergétique. Les réflexions sur les délocalisations de production se multiplient.

Face à l’augmentation des prix coûtants et à l’incertitude sur leur évolution, deux tiers des entreprises ont reporté des investissements ou envisagent de le faire. Parallèlement, de plus en plus délaissent la propriété pour se tourner vers la location, 20% l’ont déjà fait et 37% envisagent d’y recourir.