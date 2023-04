Le marché des NeuCP s’ouvre aux émetteurs italiens

Le marché des NeuCP franchit une étape importante en intégrant l’Italie à son dispositif. Unicrédit vient d'émettre de tels titres de dette à court terme de droit français et dont la conformité est contrôlée par la Banque de France. De quoi servir ses besoins sur le marché monétaire alors que notre voisin transalpin ne dispose pas d’un tel marché des titres court terme organisé. Intesa Sanpaolo a également déposé un programme pour l’émission de NeuCP.

« Les programmes déposés par Unicrédit et d’autres émetteurs italiens sont l’aboutissement d’un travail de préparation entamé depuis le Brexit, les banques souhaitant désormais émettre depuis l’Italie et non plus depuis leur succursale de Londres », explique Cédric Bayart, chief development officer pour la France, la Belgique et les Pays-Bas chez Euroclear. Il a fallu prévoir un service fiscal en conformité avec la loi italienne, BNP Paribas jouant le rôle d’agent fiscal en Italie.

Le développement récent du marché NeuCP a été soutenu par le Brexit : « Le droit britannique qui régit les EuroCP, et donc les jugements des tribunaux anglais, n’étant pas automatiquement reconnus par les juridictions européennes en cas de litige, à la différence du droit français qui sert de cadre aux NeuCP», indique Cédric Bayart. De quoi accroître la base d’investisseurs et faire avancer Euroclear qui veut élargir son rôle européen de dépositaire central pour les émetteurs sur l’ensemble des catégories de titres.

Euroclear France tient le rôle de dépositaire central (CSD) sur le marché des NeuCP, ce qui recouvre la tenue centralisée de l’émission et le reporting auprès de la Banque de France. « Nous sommes en mesure de fournir un code Isin en temps réelpour une émission qui peut être émise et placée en simultané et en valeur jour via notre connexion à T2S », explique Cédric Bayart. Le CSD est connecté aux banques et aux plateformes d’émissions comme Onbrane et NowCP. Son intervention permet ainsi la circulation des titres, l’existence d’un marché secondaire et la possibilité d’utiliser les titres pour le refinancement auprès de la Banque centrale. Pour compléter l’écosystème, le marché compte des domiciliataires en charge de l’émission des titres- en l’occurrence Société Générale tenant ce rôle auprès d’Unicrédit - , des dealers et des conseils, et d’un cadre transparent mis en place par la Banque de France.

Investisseurs internationaux

D’où l’ambition de faire croître le marché au niveau européen, avec des investisseurs et des émetteurs variés. Le marché est encore majoritairement constitué d’émetteurs français mais Euroclear est à présent en mesure de servir tout émetteur européen, gérant 20 nationalités différentes d’émetteurs à ce jour. L’idée est de rivaliser avec le marché des EuroCP, l’autre marché organisé d’Europe du segment monétaire, représentant environ 500 milliards d’euros d’encours, contre 320 milliards d’euros pour les NeuCP. Les autres marchés sont moins organisés et locaux.