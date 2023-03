Le financement des créances commerciales a le vent en poupe

Le financement des créances commerciales va rester soutenu cette année. C’est du moins ce qui ressort du rapport 2023 de Demica, spécialiste des programmes de trade finance au service des banques. La société technologique gère des programmes de financement de créances pour 27 milliards d’euros actuellement, dont 21 milliards à l’initiative des fournisseurs et environ 6 milliards à l’initiative des donneurs d’ordre. Elle a mené entre novembre 2022 et janvier 2023 une étude une étude sur ce pan du marché du financement des entreprises auprès de banques actives en financement de la chaîne d’approvisionnement dans 40 pays des cinq continents. Les résultats, obtenus auprès de 190 réponses, témoignent d’un environnement en pleine expansion.

Les experts – relevant des équipes de financements des créances, affacturage, titrisation, support technologique – tablent à 75% sur une croissance du bilan de leur banque dans leur domaine d’activité dans les douze mois à venir, pendant que moins de 7% d’entre eux anticipent une contraction de l’activité. Les anticipations de croissance sont toutefois moins fortes que celles de l’année dernière, peut-être du fait d’un environnement de crédit moins favorable ou d’exigences prudentielles en hausse. Ainsi, en 2022, les banquiers avaient observé pour 52% d’entre eux une croissance significative (plus de 10%) des actifs financés et ce taux de croissance est anticipé par seulement 38% des répondants pour l’année à venir. Reste que la conviction que la croissance de l’activité va être au rendez-vous est partagée par 78% des banques qui ont constaté un accroissement de leurs actifs.

Chute des crédocs

Pour expliquer cette hausse, l’étude relève l’adoption progressive des solutions, notamment la tendance à renoncer, à l’international, au crédit documentaire au profit d’ échanges sans garantie, représentant à présent 80% du trade. Les facteurs macro-économiques jouent également, notamment la hausse des taux incitant les entreprises à recourir à des financements moins onéreux. ,

Les banques elles-mêmes favorisent la croissance via leurs expansion géographique, notamment les Asiatiques qui visent l’Europe et les Etats-Unis. En outre, les banques multiplient les plateformes de paiement avancé au bénéfice de petits fournisseurs et à celui de de donneurs d’ordre qui ne sont plus forcément des groupes de catégorie « investment grade ». L’expansion du BNPL (Buy now, pay later) en BtoB représente aussi un soutien à l’industrie du financement de créances.