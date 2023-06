Le financement d’actifs circulants repousse ses frontières

Le marché du financement adossé à des actifs est très animé. Les actifs circulants comme les créances et les stocks donnent lieu à un flux croissant de crédits (lire pages 22 et 23) mais aussi à des solutions nouvelles. Les entreprises ont en effet besoin de financer des bilans alourdis en sortie de crise, avec plus d’actifs circulants. La liquidité devient une préoccupation.

« Nous enregistrons un regain d’activité sur le sujet de la liquidité depuis le début d’année car il y a plus de tensions sur le niveau de cash, indique Paul Guerrier, associé chez June Partners, un conseil aux entreprises pour leur recherche de financement. Les directions réclament une vision approfondie des sources possibles de cash, après l’augmentation massive des stocks et l’augmentation des délais de règlement des clients. »

A lire aussi:

Certificats d’économie d’énergie

Ces chantiers sur le cash débouchent sur une floraison de nouvelles solutions de financements. « On voit apparaître de nouveaux types de financement adossés à de nouvelles classes d’actifs. C’est notamment le cas des certificats d’économie d’énergie(CEE), où des banques ou fonds achètent des CEE auprès d’acteurs éligibles et les portent avant de les transférer à des entreprises obligées aux dates où celles-ci doivent les détenir pour respecter leurs obligations légales, témoigne Vincent Hatton, associé financements structurés et titrisation à Paris chez Herbert Smith Freehills. De quoi éviter aux obligés de détenir à leur bilan des CEE avant la date légale tout en s’assurant de pouvoir détenir à terme le nombre de CEE que la loi les oblige à détenir. »

A lire aussi:

Paiement à l’usage

Autre exemple, dans les équipements d’exploitation, les nouveaux modes d’utilisation des biens avec paiement à l’usage peuvent être pris en compte, grâce à l’IOT (internet of things) permettant de gérer l’utilisation à distance. Chetwode prépare une solution de financement dans ce cadre : au lieu de louer des biens en leasing, il veut proposer un contrat où un bien est payé en fonction son utilisation. « L’analyse de risque nous donne un rôle proche de celui d’un assureur, selon le marché d’utilisation de l’actif et non pas selon le client uniquement, explique Bas Hoekstra, associé chez Chetwode. Notre culture d’analyse de marché, issue de notre activité de financement d’actifs d’exploitation, se prête à cette activité nouvelle et nous donne une place spécifique sur ce marché naissant. » En pratique, le fournisseur vend le bien à Chetwode qui le met en location et prend en charge le risque de non-utilisation. Une opération a été montée dans la robotique et l’automatisation, les équipes spécialistes de valorisation des actifs de Chetwode étant intervenues pour évaluer l’utilisation et le risque d’arrêt d’activité.

En l’occurrence, la société de gestion va mettre en place des solutions en faisant intervenir des investisseurs hors du circuit classique, cherchant des prêts à très long terme avec un surplus de rendement et mis en place au cas par cas. « Un family office a par exemple misé sur de la location de matériels aéroportuaires sur trois à sept ans », révèle Bas Hoekstra.

Les nouvelles technologies permettent aussi aux entreprises de mieux gérer leurs fournisseurs et de réduire le besoin de financement lié aux achats, un sujet mis en lumière par la crise du Covid. Avec plus de 15.000 fournisseurs, le groupe BIC a ainsi renforcé son suivi des achats qu’il avait décidé de centraliser il y a quatre ans. « Ce mode de fonctionnement nous a été utile pour traverser les difficultés d’approvisionnement et les hausses de prix post-crise Covid. En outre, il y a deux ans, nous avons adopté la solution d’’Ivaluapour les achats indirects (hors matières premières), afin de mieux contrôler nos dépenses, déclare Romain Fournier, directeur des achats du groupe Bic. La plateforme renforce en effet la visibilité en catégorisant nos dépenses et standardise les process entre les fournisseurs et la trésorerie, depuis les commandes jusqu’au paiement des factures... » Comme souvent dans les groupes, la collaboration entre les services achats et les financiers du groupe s’est renforcée, le pôle finance devant donner de la visibilité sur la chaîne de valeur et participer aux décisions de couverture de matières premières jusque-là assorties de prix stables…

A lire aussi: